Les 31 octobre et 1er novembre 2022, ce sont les Toulousains qui sont invités à venir embarquer à bord du France 2023 Rugby tour. Au programme, les supporters pourront voir le fameux trophée Webb-Ellis remis aux vainqueurs, s’informer sur les équipes qualifiées, vivre une expérience de réalité virtuelle, et pleins d’autres attractions qu’offre cet événement à moins d’un an du début de la compétition.

Ce train est divisé en quatre wagons, avec dans le premier, le match d’ouverture France-Nouvelle-Zélande qui est mis à l’honneur, dans le deuxième la présentation des projets à impact positif, et dans le troisième toutes les informations sur les équipes qualifiées. Dans le dernier wagon, les supporters pourront admirer le trophée, ainsi que de faire un saut dans le passé en redécouvrant toutes les précédentes éditions de la Coupe du monde.

Wagon 1 : France - Nouvelle-Zélande mis à l’honneur

Dans le premier wagon, les spectateurs sont plongés dans l’ouverture de la compétition. L’expérience de la réalité virtuelle, vous envoie directement au stade de France, le 8 septembre prochain pour le match entre la France et la Nouvelle-Zélande. Vous découvrez ensuite une présentation détaillée du XV de France et de la culture des Maoris. Entre l’histoire du French Flair, en passant par le haka des All-Blacks, ou encore l’historique des confrontations entre les deux nations, vous connaîtrez tout de l’histoire de ces affrontements, parfois légendaires.

Partez également à la découverte du XV de France féminin, et de ses joueuses, qui sont actuellement en Nouvelle-Zélande pour leur Coupe du monde et défieront justement les Néo-Zélandaises, samedi matin pour une place en finale. La dernière étape avant de passer en voiture 2, est une petite expérience ludique qui vous est proposée, avec le simulateur de mêlée, pour découvrir l'une des bases du rugby.

Wagon 2 : à la découverte des projets à impact positif autour de France 2023

Dans ce deuxième wagon, vous avez la possibilité de découvrir toutes les actions caritatives autour de cet événement mondial qu’est la Coupe du monde. Vous apprendrez tout ce qu’il faut sur l’ensemble des 4 000 bénévoles qui œuvrent pour la réussite de cette fête du rugby mondial.

Autre association mise en valeur, celle de la mêlée des chœurs. La Coupe du monde 2023, ayant mis au centre de son projet l’éducation, cette association a vu le jour avec pour objectif, faire participer 7 000 élèves pour interpréter les hymnes nationaux lors des 48 matchs de la compétition. Un grand nombre d’autres associations et projets solidaires vous attendent dans le reste du wagon 2, comme le XV de la gastronomie, Rugby Coeur 2023, ou encore Campus 2023.

Coupe du monde 2023 - L'opération Rugby au Coeur 2023 a pour but de soutenir les organisations qui oeuvrent pour la Coupe du mondeOther Agency

Wagon 3 : le vestiaire des nations

Le wagon 3, ou le vestiaire est le lieu où vous avez tout le loisir de vous renseigner sur chaque nation qui s’est qualifiée pour cette dixième édition de la Coupe du monde. Plongez au cœur d’un véritable vestiaire professionnel, dans chaque casier, vous y trouverez un maillot de l’équipe national dédicacé par le XV actuel, l’historique et palmarès dans la compétition, avec un petit résumé ou anecdote sur cette sélection.

Les visiteurs ont même la possibilité d’écouter l’hymne national du pays en appuyant sur un bouton. Le décor du vestiaire est ensuite enrichi par de multiples écrans vous offrant les plus beaux essais de toutes les nations durant les précédentes éditions, comme celui de Vincent Clerc en 2011, contre l’Angleterre pour les Bleus, de quoi raviver quelques souvenirs.

Coupe du monde 2023 - Le maillot des All Blacks dans le vestiaire du France Tour 2023Other Agency

Wagon 4 : l’Histoire des Coupes du monde

C’est peut-être le wagon ou le spectateur en prend le plus plein la vue, le wagon qui fait voyager dans le passé. Dans ce dernier lieu du train 2023, vous retracer l’histoire du trophée William Webb-Ellis et des quatre nations victorieuses, la Nouvelle-Zélande en 1987, 2011 et 2015, l’Australie en 1991 et 1999, l’Angleterre en 2003, et l’Afrique du Sud en 1995, 2007 et 2019.

Chaque édition a son espace dans lequel vous trouverez, le ballon officiel de chacune des compétitions, une fresque représentant le capitaine victorieux soulevant la coupe avec un résumé de la finale, quelques médailles et un écran qui vous offre des résumés des meilleurs matchs du tournoi.

Avant de descendre en gare, une dernière surprise vous attend et non des moindres, car l’organisation vous offre l’exposition du trophée Webb-Ellis, symbole de sacre mondial qui clôture donc l’expérience France Tour 2023.

