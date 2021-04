La confédération africaine de rugby vient d’attribuer au Burkina Faso l’organisation du tournoi de repêchages pour la Coupe d'Afrique des Nations (Rugby Africa Cup), qui aura lieu à Ouagadougou, du 5 au 13 juin. Ce tournoi lancera officiellement le début des éliminatoires africains pour la Coupe du monde de rugby 2023 qui se tiendra en France.

Le vainqueur de ce tournoi à quatre pourra toujours rêver de Mondial et rejoindra la poule D (avec le Zimbabwe et la Tunisie) de la Coupe d'Afrique, qui aura lieu, elle, en juillet en Tunisie, et qui marquera le 2e tour des qualifications. Par la suite, les deux meilleures équipes de chacune des quatre poules de cette Can 2021 iront au 3e tour, qui aura lieu en 2022 sous forme d’un tournoi à huit qui enverra son vainqueur au Mondial et le finaliste aux Repêchages.

Pour en revenir au 1er tour, le Burkina Faso, le Burundi, le Cameroun et le Nigéria s’affronteront sous le format d’une poule unique, avec trois matchs en huit jours.

Le calendrier complet :

Samedi 5 juin : Nigéria - Burundi et Cameroun - Burkina Faso

Mercredi 9 juin : Nigéria - Burkina Faso et Burundi - Cameroun

Dimanche 13 juin : Nigéria - Cameroun et Burkina Faso – Burundi