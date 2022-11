Interrogée en conférence de presse, la pilier gauche Annaëlle Deshaye s’est dite terriblement frustrée par le résultat final, mais elle encourage ses coéquipières à basculer sur le match pour la troisième place, contre le Canada : " C’est terrible de perdre en se disant qu’on échoue à si peu. Il faut vite que l’on basucle parce qu’il y a un match la semaine prochaine et une troisième place à aller chercher. C’est d’autant plus dur parce que le match aurait pu tourner en notre faveur. On a fait notre meilleur match depuis le début de la compétition. On aurait pu passer. On a fait trop de fautes dans les zones de marque. On a pas assez scoré dans leur camp non plus. C’est bizarre, car je suis contente du match qu’on a fait, mais je suis terriblement déçue d’avoir perdu ce soir. "