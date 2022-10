Les piliers

"Rose Bernadou nous a a toutes épatées lors du dernier Tournoi des 6 Nations. Elle est un grand nom de l’équipe : c’est quelqu’un d’impressionnant, en mêlée comme dans le jeu courant, où sa puissance fait de gros dégâts. Rose (22 ans, 8 sélections) incarne la jeunesse de cette équipe de France. A ses côtés, Annaëlle Deshaye est à mes yeux la force tranquille de la sélection.

Tournoi des 6 Nations féminin - Rose Bernadou (équipe de France)Icon Sport

Pour rappel, elle fut élue meilleure joueuse à son poste de la Coupe du monde en 2017 et si nous avons une des meilleures mêlées du monde, c’est en partie grâce à elle. Clara Joyeux, elle, ne se met jamais en avant mais donne tout pour l’équipe, elle est hyper agréable au quotidien. Elle fera le taf, comme on dit".

Les talonneurs

"Agathe Sochat est une vraie compétitrice, un grand leader de l’équipe. Elle est d’ailleurs souvent vice-capitaine de France Féminines. Agathe, c’est avant tout une énorme force de caractère".

Les deuxième ligne

"Madoussou Fall est quelqu’un de monstrueux. Elle a d’ailleurs pris une autre dimension, ces deux dernières années. Madoussou est très dure à plaquer, ce sera aussi probablement la plus grande joueuse (1,87m) de la compétition. Surtout, si elle fut à ses débuts cloîtrée dans un style très physique, elle parvient désormais à faire jouer les autres après contact…

C’est une des meilleures joueuses de l’équipe avec Laure Sansus. A ce poste de deuxième-ligne, il ne faut pas non plus oublier ce monument du rugby féminin qu’est Safi N’Diaye (86 sélections) : au-delà de son physique impressionnant, elle apporte énormément de sérénité à l’équipe".

Les troisièmes ligne

"Gaëlle Hermet est notre capitaine depuis 2018, soit l’année de notre dernier grand chelem. Elle tient ce rôle à merveille. Gaëlle est très généreuse, attentive, à l’écoute de la façon dont vit le groupe. Quant à Romane Ménager (50 sélections), elle faisait partie en 2017 des meilleures joueuses du monde. Elle est impressionnante en attaque comme en défense. On comptera évidemment sur son expérience".

XV de France Féminin - Gaelle HermetIcon Sport

Les demis de mêlée

"Laure Sansus peut faire penser à Antoine Dupont par certains aspects mais elle a son propre style. Elle est vive, sent les bons coups, aime le jeu à la toulousaine…. Laure, elle fait 1m55 mais montre tous les week-ends qu’au rugby, on a besoin de tous les gabarits. Elle est très redoutée par ses adversaires et a fait une dernière tournée d’automne extraordinaire".

Les demi d’ouverture

"Caroline Drouin, c’est ma copine bretonne. Elle est passée par le rugby à 7, est très complète. Elle a des nerfs d’acier et monte en gamme d’année en année. Il ne faut pas oublier, enfin, qu’elle fut vice-championne olympique et vice-championne du monde de rugby à 7".

Tournoi des Six Nations Féminin - Caroline Drouin (France)Icon Sport

Les centres

"Gabrielle Vernier est réputée pour ses plaquages dévastateurs. C’est pourtant un petit bout de chou. Au-delà de ça, elle est le bout en train de l’équipe. Chloé Jacquet, elle, vient du rugby à 7. Elle est très jeune mais n’a peur de rien. Elle s’éclate, a des appuis dévastateurs et son culot fait du bien à l’équipe".

Les ailières

"Maëlle Filopon (15 sélections) est une joueuse qui ne paie pas de mine mais est très habile de ses mains : c’est la reine des « off loads ». Maëlle est l’une des armes offensives les plus redoutables de cette équipe de France".

XV de France féminin - Maëlle FiloponIcon Sport

Les arrières

"Emilie Boulard a commencé le rugby il y a seulement cinq ans et regardez où elle en est aujourd’hui ! C’est une joueuse peu expérimentée mais qui n’a pas froid aux yeux. En clair, Emile forme avec Jessy Trémoulières, dont le jeu au pied est super important à l’équipe, un fond de terrain très intéressant".