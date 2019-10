Comment votre semaine d'entraînement s'est-elle déroulée ?

A merveille : on aborde ce match avec beaucoup de confiance. Après les quatre matchs de la phase préliminaire, les corps étaient un peu rouillés mais globalement, tout s'est très bien passé. Shaun Edwards (le responsable de la défense galloise, attendu au chevet du XV de France après le Mondial, N.D.L.R.) était agacé par l'essai encaissé contre l'Uruguay et a remis les choses en place.

Alors ?

Cette semaine, on a fait trois super entraînements à Beppu et mercredi, on a préféré ménager Hadleigh Parkes (trois-quarts centre). Je vous rassure, il est aujourd'hui à 100 %.

Quid de votre ouvreur Dan Biggar, victime de deux commotions cérébrales depuis le début de la compétition ?

Nous n'avons pris le moindre risque avec Dan Biggar. Il a passé un scanner après le choc, son état s'est rapidement amélioré et depuis trois jours, il a retrouvé la pleine possession de ses moyens physiques. Bien sûr, si Dan est victime d'une autre commotion cérébrale dans quelques jours, notre action sera néanmoins différente.

Coupe du monde 2019 - Stephen Jones et Warren Gatland (Pays de Galles)Icon Sport

Quelle opinion avez-vous de l'équipe de France ?

C'est une grande équipe, très physique. On aurait du battre les Français huit fois sur les huit dernières rencontres (depuis 2011) mais il y a eu ce match à Paris (2017), que les Français ont remporté au bout de 100 minutes et après une très longue série de mêlées. Globalement, nos affrontements ont toujours été très serrés.

Quels sont les joueurs clés de cette équipe de France ?

Dans son style, Antoine Dupont est probablement le meilleur joueur du monde.

Qu'avez-vous appris des phases finales auxquelles vous avez déjà participé, dans votre carrière ?

Je n'ai rien appris : tu gagnes, tu continues ; tu perds, tu rentres à la maison.

Vous avez une longue histoire commune avec le XV de France. Quel est votre pire et votre meilleur souvenir contre les Bleus ?

Le pire ? La demi-finale perdue en 2011, à Auckland. Le meilleur ? Ce sera dimanche... (rires)