Une finale qui se joue sur des détails... Voici notre pronostic d'Angleterre-Afrique du Sud

Angleterre - Afrique du Sud

À l'image de la finale de 2007, au Stade de France, où les Sud-Africains l'avait emporté, nous misons sur une finale fermée, cadenassée, dans laquelle les buteurs auront une énorme pression. En délicatesse avec sa cuisse la semaine passée, Owen Farrell avait laissé le but à George Ford. C'est certainement ce dernier qui en aura une nouvelle fois la responsabilité si son capitaine ne se sent pas. EN face, Pollard a lui aussi montré qu'il était fiable dans l'exercice. Bien entendu, la conquête et le jeu de l'ombre compter beaucoup. Les deux équipes sont armées pour l'emporter, mais le niveau anglais paraît cependant supérieur.

Notre pronostic : courte victoire de l'Angleterre, championne du monde.