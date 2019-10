Croyez le ou non, mais jusqu'ici, l'Angleterre du rugby a bel et bien tremblé dans ce Mondial japonais. Certainement pas sur le terrain, où la troupe d'Eddie Jones a peu près terrassé tous ceux qu'elle a affronter, des modestes Américains aux talentueux Australiens, en passant par les rugueux Pumas, face auxquels elle a toujours inscrit plus de 35 points. Mais plutôt en dehors, ou une célèbre fratrie a donné aux supporters et au staff quelques sueurs froides. Deux frères surpuissants, massifs au possible et dotés de plus d'une aisance technique remarquable, le cocktail détonnant poli grâce aux aptitudes tongiennes et à la formation britannique des frères Vunipola, dont le système anglais ne peut pas se passer.

Mais aussi deux colosses aux pieds d'argile. Car si Mako s'était blessé au pied en match de préparation et avait pu établir son retour pour les quarts de finales de la compétition, l'interrogation a ensuite pesé sur Billy, gêné par une entorse à la cheville contractée face aux Argentins à Chofu.

Coupe du monde 2019 - Billy Vunipola (Angleterre)Icon Sport

Bref, à l'approche de la phase finale de la compétition reine, voilà comment, en dépit de l'assurance légendaire d'Eddie Jones en conférence de presse ce sujet, le XV a finalement plus tremblé qu'il n'a bien voulu le dire.

Numéro 8 et fer de lance

Car le grand Billy (1,88 m pour 130 kg) fait partie de cette trempe de joueurs dont la simple présence rassure les coéquipiers et fait fonctionner un système. Et ce même quand celui-ci apparaît comme moins performant sur ses statistiques individuelles. C'est vrai, dans les chiffres, Vunipola ne fait pas un grand Mondial en soit. Il ne porte pas tant le ballon que ça, n'avance pas comme il en est capable (on se souviendra de la cartouche énorme que lui a infligé Zane Kapeli contre les Tonga) et surtout apparaît presque en retrait à côté de l'activité folle des deux flankers du XV de la Rose, Curry et Underhill. Pourtant, outre-Manche personne n'est inquiet, quand de telles performances auraient déjà valu au plus grand des titulaires en France une belle place au chaud sur le banc des remplaçants.

Coupe du monde 2019 - Billy Vunipola (Angleterre) contre les TongaIcon Sport

Sont-ils fous ces Anglais? Certainement pas. Au vrai, Eddie Jones sait mieux que quiconque que son fer de lance sait se muer en bête féroce pour les matchs qui comptent, et tant pis pour ceux que son attitude nonchalente agace. L'exemple est souvent marquant en Coupe d'Europe avec son club des Saracens, où celui qui a grandit au Pays de Galles est un habitué des matchs de poule sommaires et des phases finales dantesques. Ne l'a t-on pas vu marcher sur quatre Irlandais en finale de la compétition pour inscrire un essai en solitaire derrière sa mêlée et offrir la victoire aux siens face à l'ogre du Leinster ? Ne le connaît-on pas comme le joueur capable d'asseoir le meilleur des défenseurs dès lors qu'il l'a décidé ?

Un duel titanesque

Samedi face aux Blacks, l'Angleterre aura donc bien besoin de son meilleur Vunipola pour faire tomber les champions du Monde en titre dans le match que l'on annonce comme celui de la décennie en terme d'intensité et de niveau de jeu. Là, Billy le surpuissant aura fort à faire pour montrer qu'il n'est pas seulement le monstre physique que l'on connaît, mais aussi trieur de ballon dont toute équipe aurait besoin derrière sa mêlée. Pour ce faire, le natif de Sydney devra livrer bataille avec ce qui se fait du mieux au monde à son poste, Kieran Read, légende et capitaine des Blacks, 125 sélections au compteur et considéré comme le meilleur numéro 8 de la planète.

En conférence de presse, Vunipola mesurait la tâche qui l'attendait. "On a dit beaucoup de bien de lui, et je ne peux qu'abonder dans ce sens. Il suffit de regarder son palmarès. Au poste de numéro 8, ça a été une référence pour tous les joueurs, et je m'inclus dans cette liste. Mon but sera de trouver un moyen d'aider l'équipe samedi et notre duel aura une incidence sur l'issue du match." Nul doute que le vainqueur de ce duel devrait hisser son équipe jusqu'à l'étape ultime de ce Mondial nippon. Et si d'aventure l'anglais venait à prendre l'ascendant, il s'agirait probablement d'une véritable passation de pouvoir. On ne demande qu'à voir !