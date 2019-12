De spectateur en 1999 à acteur en 2011 et 2015, Guilhem Guirado raconte son parcours et ses souvenirs de Coupe du monde. Son amour pour l'USAP et le XV de France l'a mené à devenir un capitaine exemplaire dans un univers rugbystique bercé par ses idoles et ses anecdotes. Installé face caméra sur le bord de la Rade, le joueur se livre sans détour...