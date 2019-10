Longtemps, Owen Farrell et George Ford se sont disputé un double-costume. Celui d'ouvreur du XV de la Rose, bien sûr, pour lequel Eddie Jones a finalement trouvé la solution : quand on dispose de deux talents aussi dominants dans son effectif, on les aligne coûte que coûte sur le terrain. Ensemble. Exception faite du quart de finale, où le parti-pris stratégique de densifier le milieu de terrain avait poussé Ford sur le banc et Farrell en 10, pour rapprocher les 115kg de Manu Tuilagi au poste de premier centre, Ford et Farrell ont donc été associés bien plus que opposés. Une trouvaille ? Pas vraiment. La formule était déjà celle utilisée chez les moins de 20 ans anglais, lors du Mondial 2011 de la catégorie.

L'autre costume est au moins aussi lourd à porter. Depuis 2011 et la retraite de Jonny Wilkinson, l'Angleterre lui cherchait un successeur. Rien que ça. Comme la France a longtemps cherché son « nouveau Zidane », affublant nombre de joueurs de ce lourd présage, les Anglais ont brûlé plusieurs ouvreurs. Avant de trouver leur bonheur. Alors, Ford ou Farrell ? Les deux, répond Wilkinson, principal intéressé.

Wilkinson : "Je les connais depuis plus de douze ans"

Il parle en connaissance de cause. L'histoire commune aux trois hommes remonte à loin, très loin. Quand le duo Ford-Farrell, n'était encore qu'adolescent.

Dans un entretien accordé à Midi Olympique, dans son édition du vendredi 1er novembre, "Wilko" se souvient : "Je les connais depuis plus de 12 ans en fait... Cela remonte au Mondial 2007, et à la toute première séance de tirs aux buts que je faisais en France. George et Owen étaient encore des gamins mais ils étaient au contact de notre groupe puisque Mike Ford était en charge de la défense dans le staff et Andy Farrell était encore joueur. Mike et Andy étaient venus me voir en me demandant si cela ne me dérangeait pas que les garçons restent avec moi pour ma séance de tirs aux buts. J'ai accepté d'emblée et ils m'ont aidé en me renvoyant les ballons. […] Huit ans plus tard, ce fut à mon tour de leur renvoyer les ballons, quand Eddie Jones m'a demandé de devenir consultant sur le jeu au pied."

Un idéal de transmission qui laisse rêveur. Et face auquel Wilkinson se fait humble, comme à son habitude : "J'ai connu George et Owen à l'époque où je m'entrainais beaucoup trop longtemps aux tir aux buts. Je peux vous dire qu'ils m'ont renvoyé des quantités de ballons ! Heureusement, ils ont appris à s'entraîner mieux que je ne le faisais. En fait, je leur ai expliqué que je n'étais pas l'exemple à suivre ! Mais j'espère leur avoir appris : le secret de tous les buteurs, à l'engagement mental."

