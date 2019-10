Les Bleus, qui s'entraînaient ce mercredi au Danoharu Sports park d'Oita, n'ont pas fait grand cas de dissimuler la composition d'équipe qui, selon toute vraisemblance, devrait débuter dimanche le quart de finale face au pays de Galles. Comme annoncé depuis lundi, ce devrait être celui qui était initialement prévu face à l'Angleterre, samedi dernier, avant l'annulation du match pour cause de typhon Hagibis. Première information, qui avait déjà fuité lundi dans les colonnes de Midi Olympique : un temps remis en question et sous la pression de Camille Chat, excellent face aux Tonga, Guilhem Guirado devrait bien être le talonneur titulaire et capitaine des Bleus. Son statut, qui aura vacillé tout au long de ce Mondial, tiendra bon jusqu'au bout. En première ligne, il sera entouré sans surprise de Jefferson Poirot et Rabah Slimani.

Un changement en deuxième ligne, comme annoncé, par rapport à l'équipe qui avait affronté l'Argentine pour un match d'ouverture capital. Arthur Iturria cédera sa place à Bernard Leroux. La troisième ligne habituellement titulaire Lauret-Alldritt-Ollivon sera également aux affaires.

Dupont apte, Penaud forfait ?

C'est derrière que les incertitudes les plus grandes planaient depuis le début de la semaine. En raison des blessures. Touché au dos, Antoine Dupont n'avait jusque-là pas participé aux entraînements collectifs de son équipe, se contentant de réhabilitation en marge du groupe. Ce mercredi, le Toulousain était de retour aux affaires collectives et, quand le staff du XV de France a scindé son groupe en deux (titulaires d'un côté, remplaçants et hors-groupe de l'autre), Dupont a pris le poste de demi de mêlée dans l'équipe qui débutera. La suite, on la connaît : Ntamack à l'ouverture, Fickou-Vakatawa au centre, Huget à une aile et Médard à l'arrière.

Une seule incertitude, donc, par rapport à l'équipe qui se dégageait. Habituel détenteur du numéro 14, Damian Penaud manquait à l'appel. Ni sur le terrain, ni sur le bord à faire de la réhabilitation. Penaud, comme le docteur Turblin, n'étaient pas présents au Danoharu Sports park d'Oita. Le joueur, qui devait passer des examens et tests médicaux ce mercredi pour déterminer sa disponibilité, serait remplacé à l'aile par son coéquipier de club, Alivereti Raka, en cas de forfait.

Le XV de départ probable

15. Médard ; 14. Penaud ou Raka, 13. Vakatawa, 12. Fickou, 11. Huget ; 10. Ntamack, 9. Dupont ; 7. Ollivon, 8. Alldritt, 6. Lauret ; 5. Vahaamahina, 4. Leroux ; 3. Slimani, 2. Guirado (cap), 1. Poirot.