Janvier 2018 : Le grand bain !

Une semaine après avoir fait ses débuts en championnat, le jeune Demba Bamba, 19 ans alors, entre en jeu face à Toulon alors que Brive est menée de 6 points, dans un match très tendu et sous des trombes d'eau. Sûr de sa force, le pilier corrézien fait preuve d'une mobilité étonnante dès ses premières prises de balle et surprend tout son monde, à commencer par les Toulonnais, qui subissent.

Surpuissant grâce notamment à un physique hors norme (1m85 pour 124kg), et très adroit malgré les conditions difficiles, le natif de St-Denis place constamment ses partenaires dans l'avancée, dans un match qui s'apparentait clairement à une guerre de tranchées. Au bout du temps réglementaire et après une ultime charge de Bamba près des lignes, le CAB finira par franchir la ligne en force, et ce par l'intermédiaire de Koyamaibole. Un ouf de soulagement au cœur de l'hiver d'une saison galère pour les Brivistes. Un tremplin pour le jeune Bamba, révélé aux yeux de tous les spectateurs assidus du Top 14.

Juin 2018 : Champion du monde U20

À l'approche du mondial U20 en France, les noms les plus parlants aux oreilles de tous se nomment déjà Ntamack, Carbonel ou Marchand, bien aidés par leur patronyme mais aussi par leurs performances de qualité lors du 6 nations remporté par cette jeune équipe de France en début d'année. Mais alors que l'été commence à étendre sa chaleur sur le sud de la France, terre d'accueil de ce Mondial jeune, outre le phénomène Jordan Joseph, pas encore 18 ans, un nom va sortir du lot jusqu'à ce que le public en rugisse même sur chacune de ses charges : Demba Bamba.

Le pilier droit du CAB, ultra-disponible et surpuissant lors de chacun des matchs de ce Mondial U20, devient donc la nouvelle coqueluche du public occitan, tant son sourire gentil et un brin gêné à la télé tranche avec son physique et son abattage sur le terrain. Dans un style ravageur qui plaît tant aux foules, Bamba finira en trombe la compétition, d'abord en étant élu homme du match en demi-finale face aux Blacks, avant de conclure par un titre en finale face aux Anglais. Une chose est sure, au delà de ce premier titre chez les jeunes, entre lui et Kolingar, la France s'est trouvé une relève tout en puissance à la pile pour les années à venir.

Février 2019 : Première titularisation avec les Bleus

Après deux déroutes pour commencer le tournoi, les Bleus se doivent de réagir au Stade de France face à l'Ecosse. Pour amener un supplément de puissance, le staff tricolore choisi de titulariser Demba Bamba. Il le leur rendra bien. Le jeune Briviste se démène aux quatre coins du terrain dans un match brouillon mais plein d'envie pour les jeunes du clan Brunel.

Tournoi des 6 Nations 2019 - Demba Bamba (France) contre l'ÉcosseIcon Sport

Juin 2019 : Signature au LOU

Ce n'est qu'à la fin de la saison que la signature ne devient officielle. Comme annoncé depuis le début de saison, Demba Bamba rejoint ses anciens camarades U20 Laporte et Barassi à Lyon. Un gros coup de la part des Lyonnais qui engagent là le droitier le plus courtisé de France. Il faut dire que comme prévu, en ProD2, Bamba a fait ses armes. Très utilisé par le staff briviste, le joueur de 21 ans a profité des nombreuses rencontres acharnées de l'antichambre du Top 14 et de la rudesse des mêlées pour se formater et progresser en conquête tout en conservant son dynamisme et sa puissance qui font de lui ce pilier droit moderne en partance pour le Japon.

Septembre 2019 : Départ pour le Japon

L'annonce du groupe France qui s'envolera pour le Japon est donnée en ce début septembre et comme pressenti, Demba Bamba connaîtra les joies d'une première coupe du monde. Pourtant, opéré du cou durant la semaine de la finale de ProD2 en juin, il paraîssait alors peu probable qu'il puisse être prêt pour disputer la compétition reine. Et pourtant, là encore, Bamba a surpris en effectuant un rétablissement rapide et surtout en étant dans le groupe sans avoir pris part à aucun des matchs de préparation.

Preuve qu'à 21 ans à peine, Bamba est déjà un membre à part entière du groupe France, à un poste où le réservoir manque cruellement, certes. Alors, si le natif de St-Denis devra batailler pour récupérer sa place de titulaire qu'il avait glané durant le tournoi, nul doute qu'une telle expérience au Japon prévaudra sur le reste pour emmagasiner du vécu au plus haut niveau. L'occasion aussi de s'affirmer comme un grand pilier en devenir aux yeux du monde rugby. Et quoi de mieux qu'une Coupe du monde pour cela?

La décla :

" Avant, quand l’arbitre sifflait mêlée, je me disais 'oh p... "

Fiche technique :

Demba Bamba, 21 ans (né le 17 mars 1998 à Saint-Denis

Pilier droit, 1,85m et 124 kg

Clubs : Saint-Denis US, CA Brive (2014/2015), LOU Rugby (depuis 2019)

En équipe de France : 6 sélections

Palmarès : Champion du monde U20 2018, Vice-Champion de France de Pro D2 en 2019 avec le CA Brive

Par Théo Fondacci

Crédit photo de couverture : Inigo Brothers