"Il s'est foulé la cheville mais nous ne pensons pas que cela soit trop sérieux", a dit Jones à propos du puissant Vunipola, pièce essentielle du jeu anglais, sorti à la mi-temps du match largement gagné contre les Pumas (39-10), après avoir été soigné une première fois sur le terrain. Vunipola a dû faire face ces dernières saisons à des blessures récurrentes à un bras, un genou et à une épaule.

Le fait qu'il puisse manquer le dernier match de poule contre la France n'inquiète pas trop Jones. "On est bien, (Lewis) Ludlam l'a remplacé et a superbement joué pour nous, on peut s'adapter. Nous avons toujours Mark Wilson, l'un de nos meilleurs joueurs ces deux dernières années et qui n'était pas sur la feuille de match. Evidemment, nous voudrions avoir Billy dans l'équipe mais nous avons un tas de bonnes doublures", a déclaré le technicien australien.

Jones s'est par ailleurs félicité du retour à la compétition de l'ailier ou arrière Jack Nowell, auteur d'un essai, et du pilier gauche Mako Vunipola, frère de Billy. "Nous avons deux gars, Mako et Jack Nowell, qui n'ont pas joué au rugby depuis cinq ou six mois au moins et ils ont eu un galop d'essai. Jack a inscrit un essai, Mako a été bon en mêlée et a bien fait progresser le ballon. Donc il y a de vrais plus pour nous ce soir", a-t-il déclaré. L'Angleterre est la première nation qualifiée pour les quarts de finale. Elle affrontera samedi prochain à Yokohama la France pour la 1re place de la poule C.