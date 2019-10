On peut bien dire que la dernière saison de Maxime Machenaud eut tous les traits d'une galère, le joueur est le premier à l'assumer. "Je me suis d'abord blessé, puis je suis revenu dans une équipe qui avait du mal à fonctionner. On m’a alors demandé de prendre le capitanat, en l’absence de Dimitri (Szarzewski). Dans une équipe qui va mal, c'est une grosse responsabilité." Que le Bordelais semble avoir subie, bien plus qu'il ne l'a appréciée. Il en assumait l'analyse, lundi dans les salons du Nikko hôtel où résident les Bleus, depuis une semaine à Kumamoto.

Top 14 - Maxime Machenaud (Racing 92) prêt à taper la pénalité de la gagne contre ClermontIcon Sport

"Dans mon club, je pense aussi avoir souffert par moments d'un manque de soutien au niveau des leaders de jeu, qui manquaient par rapport aux années précédentes. Je me sentais parfois esseulé. J’avais aussi la responsabilité du but et j’ai connu un échec à Clermont qui m’a fait mal (il avait raté la pénalité de la victoire). Peut-être que j’ai voulu trop en faire mais on m’en a aussi demandé beaucoup. Cela a parfois été difficile à assumer. Mais je me suis accroché. Je suis assez fier d’où je suis revenu." C'est honnête, et rare dans ce milieu où une situation d'échec est souvent quelque chose qu'on tait.

Si Machenaud se laissait ainsi aller à la confidence, c'est aussi que son vent semble avoir tourné. Plus aperçu en Bleu depuis mars 2018, et un Tournoi des VI nations lors duquel il comptait parmi les rares satisfactions, le Racingman avait déjà connu le soulagement du 18 juin, quand son nom figurait bien sur la liste égrainée par Jacques Brunel pour préparer cette Coupe du monde. Ce lundi, le sélectionneur l'a même propulsé titulaire pour affronter les USA, ce mercredi à Fukuoka (9h45 en France). "Maxime était remplaçant sur le premier match, on a choisi cette fois de le faire débuter. C’est une continuité par rapport au premier choix, justifiait Brunel. On l’avait mis remplaçant contre l’Argentine pour gérer une fin de partie difficile. Dans la logique, il a été reconduit cette fois-ci en tant que titulaire."

Coupe du monde - Maxime Machenaud entouré de Camille Chat et Yoann HugetIcon Sport

Une mise en avant que Machenaud savoure. Et qui signe officiellement son retour, après une période où plus grand monde ne croyait en lui. "Mais moi, j'ai toujours cru en moi ! Si je ne le fais pas, personne ne le fera à ma place. J’ai toujours cru en moi, et j'ai fait les efforts nécessaires pour en arriver jusque-là. Un objectif était fixé, j’ai réussi à l'atteindre. Je reviens de loin, bien sûr, je ne vais pas le cacher. Mais je le dois en grande partie à moi-même. Je le répète, cette titularisation n’est pas une fin en soi. Mais j'ai déjà réussi à convaincre le staff de me sélectionner puis de mettre titulaire." Et c'est déjà beaucoup.