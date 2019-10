Week-end décisif pour le XV de France

Et ça commence dès aujourd'hui samedi. A 16h45 au Japon, 9h45 en France, l'Argentine affronte l'Angleterre. Un match important pour l'avenir des Bleus de Jacques Brunel. Et disons le tout net : une victoire du XV de la rose faciliterait grandement une qualification française pour les quarts de finale. On va vous épargner le cours de mathématique permettant d'envisager tous les scénarios possibles.

Mais retenez que le XV de France pourrait bien être qualifié pour la phase finale dès dimanche soir. Pour cela, et pour éviter toutes entorses du cerveau, l'idéal, c'est une victoire de l'Angleterre dès aujourd'hui qui s'impose, conjugué évidemment à un succès des Bleus demain face au Tonga.

Les familles au soutien

C'est aujourd'hui que les femmes et les enfants des joueurs du XV de France arrivent à Fukuoka. Un renfort de poids pour les Bleus de Jacques de Brunel. Évidemment, les familles seront présentes dimanche à Kumamoto pour ce troisième match face au Tonga. Mais elles resteront toute la semaine afin de pouvoir assister également à la dernière rencontre de cette poule C face à l'Angleterre.

Jusque-là, seuls trois joueurs français avaient eu la chance de profiter de leur famille. On a pu voir Maxime Médard, avec sa fille dans les bras, effectuer mercredi le tour d'honneur après la victoire sur les États-Unis. Louis Picamoles a également été aperçu avec ses deux garçons. Tout comme Sébastien Vahaamahina qui a passé, lui, l'après match à courir sur la pelouse derrière son fils.

Attention, phrase choc

"C'est notre finale de Coupe du Monde, voilà ce que signifie ce match pour nous. C'est une énorme occasion de marquer l'histoire du rugby argentin." Ces mots, très forts, sont signé Mario Ledesma. Le sélectionneur des Pumas n'y a pas été par quatre chemins à l'instant de définir l'objectif de son équipe avant d'affronter l'Angleterre, ce samedi. L’Argentine reste sur une série de neuf défaites d’affilée face aux Anglais. Il faut donc remonter à 2009 pour trouver trace d'une victoire des Pumas.

Pour réussir l'exploit, les Argentins peuvent évidemment compter sur le soutien de leur supporters. Hier soir, ils sont même venus chanter devant l'hôtel de leur équipe. La scène a duré de longues minutes. A tel point que les joueurs sont venus se mêler aux supporters. La vidéo relayée par le média argentin Olé est devenue virale sur les réseaux sociaux. On peut ainsi reconnaître le demi d'ouverture Benjamin Urdapilleta ou encore le centre Jeronimo De la Fuente en train de chanter avec leurs compatriotes.

Une scène totalement improbable dans le rugby professionnel d'aujourd'hui. Allez donc demander à tous ces supporters français, présents à Kumamoto, ce qu'ils en pensent. Beaucoup sont déçus, par exemple, de ne même pas pouvoir assister ne serait-ce qu'à un éventuel entraînement du XV de France.

