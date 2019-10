Captain "loulou" est prêt

Louis Picamoles, capitaine du XV de France pour la première fois au coup d'envoi d'une rencontre, est apparu hier serein et concentré à la fois à l'instant de se présenter en conférence de presse avec Gaël Fickou. Pour répondre à la première question, il a fallu attendre qu'un petit problème technique soit résolu. Une, puis deux et même trois ou quatre minutes d'attente. Picamoles, imperturbable et un peu taquin, a alors lâché avec un petit sourire : "Ne vous inquiétez pas, je me souviens très bien de la question." Une petite phrase qui a provoqué pas mal de sourires dans l'assistance.

Il a d'ailleurs longuement évoqué son cas personnel et sa façon d'appréhender cet événement. "Je ne veux plus me polluer avec des choses négatives" a-t-il dit. Il a d'ailleurs répété au moins une bonne dizaine de fois le mot "plaisir" durant la petite demi d'heure de conférence. Il a également tracé la route à suivre pour ce match aujourd'hui face aux États-Unis. D'abord, bien joué. Ensuite, gagner. Et enfin si possible : aller chercher le point de bonus offensif.

Le patron est de retour

Absent de l'équipe d'Irlande battue par le Japon samedi dernier, Johnny Sexton, sera cette fois bien présent demain à Kobe pour affronter la Russie. Troisième match de poule donc pour les joueurs de Joe Schmidt. L'ancien demi d'ouverture du Racing 92 sera même le capitaine de cette équipe d'Irlande. C'est Joe Schmidt qui l'a annoncé hier. Sexton aura donc la lourde tâche de remettre son équipe dans le droit chemin. Son absence a sûrement pesé lourd dans la déconvenue subie face aux Japonais. Il avait été laissé au repos après avoir reçu un coup lors du premier match face à l’Écosse.

"J’étais frustré de ne pas être sur le terrain et d’être incapable de donner un coup de main à l’équipe, a-t-il confié en début de semaine. Depuis les tribunes, tu ne peux pas faire grand-chose. Désormais, j’ai envie de jouer tous les matches et j’espère que je pourrai rendre service à l’équipe en sortant de bonnes performances." Après la défaite face au Japon, le sélectionneur Joe Schmidt a décidé d'effectuer onze changements dans son XV de départ. Peter O'Mahony, Keith Earls, Garry Ringrose et Rob Kearney seront donc de la partie jeudi à Kobbe. Coup d'envoi de la rencontre à 11h45 en France.

Jour de match pour les All Blacks

La Nouvelle-Zélande affronte le Canada à Oïta ? Coup d'envoi de la rencontre à 12h45 en France. Pourquoi vous parle-on de cette rencontre qui ne devrait être qu'une formalité pour les joueurs de Steve Hansen ? Tout simplement parce que le troisième ligne des Blacks Ardie Savea portera des lunettes de protection. Une première dans l'histoire de la Coupe du monde de rugby. Savea a expliqué que la vue de son œil gauche s'était "dégradée depuis quelques années".

Ça tombe bien puisque World Rugby avait justement autorisé en début d’année le port de lunettes de protection pour les joueurs à la vision altérée. Évidemment, le look de Savéa tranche par rapport à ses partenaires. Mais au Japon, le troisième ligne des Blacks a déclenché une véritable mode. Lors des derniers entraînements ouverts au public, les petits japonais présents au bord de la pelouse avaient tous adopté le même look que le Néo-Zélandais. Et on peut vous assurer, au regard de la météo très humide, que ce n'était pas pour se protéger du soleil.

