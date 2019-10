Cedate Gomes Sa est au Japon

Le pilier droit du Racing 92 est arrivé lundi soir à Kumamoto. C'est à 20h30 qu'il a donc découvert l'hôtel Nikko et croisé ses premiers coéquipiers. Il a notamment été accueilli par Louis Picamoles, Gaël Fickou ou encore Cyrille Baille. Un peu plus tôt dans la journée, Demba Bamba, blessé à une cuisse, a lui quitté l'hôtel des Bleus en passant au milieu d'une haie d'honneur orchestrée par l'ensemble du squad tricolore. Interrogé sur sa déception suite à son forfait pour la suite de la compétition, il a déclaré "être dégoûté".

La veille de son départ, il a partagé un dernier moment de convivialité avec ses partenaires dans un restaurant de Kumamoto. Et avant de s'envoler en direction de Paris, il a "tweeté" un message pour ses partenaires. Un message court, simple et clair : "Les gars, ramenez la coupe à la maison."

Changement de décor pour le XV de France

Les Bleus de Jacques Brunel ont quitté aujourd'hui la ville de Kumamoto. Direction Fukuoka qu'il ont rejoint ce matin par le train de 10h00, heure locale, soit 3h00 du matin en France. À peu près quarante cinq minutes de train donc pour rejoindre la côte nord de l'île de Kyūshū. Une ville connue pour ses temples et ses plages. Mais les Bleus n'auront pas franchement le temps de profiter du cadre. Après le match de mercredi face aux Etats-Unis, il regagneront Kumamoto dès jeudi pour préparer leur troisième rencontre face au Tonga, qu'ils affronteront dimanche à 16h45 heure locale, soit 9h45 en France.

Il sera le 91e capitaine de l'histoire du XV de France

"Captain loulou", Louis Picamoles a donc été intronisé à la tête des Bleus par le sélectionneur Jacques Brunel pour affronter les États-Unis mercredi après-midi à Fukuoka. "Un choix évident", selon le sélectionneur. "Louis est le joueur qui nous donne le plus de garanties pour ce rôle", a ajouté Brunel. Louis Picamoles n'a pas toujours été dans les petits papiers du staff tricolore. On se souvient notamment de certaines déclarations après l'épisode tragi-comique de la soirée d'Edimbourg durant le Tournoi des 6 Nations 2018. Visiblement, ce temps-là est révolu et c'est tant mieux pour les Bleus.

Interrogé lundi sur le comportement de Picamoles depuis le début de la préparation, Brunel a expliqué qu'il avait un peu un rôle de papa aussi bien dans la vie de groupe que dans la construction du jeu. Brunel a même déclaré : "C'est un visage que je ne lui connaissais pas. C'est surprenant et positif." Bref, le groupe vit bien.

Retrouvez Le chant du coq en podcast sur Midi Olympique