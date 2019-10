Les Argentins avaient promis la guerre aux Anglais, il n’y a finalement pas eu photo au Tokyo Stadium. Les hommes d’Eddie Jones ont une fois de plus maitrisé leur sujet pour signer un troisième succès bonifié en autant de parties disputées dans ce Mondial.

Voilà un parcours parfait. Même si les Pumas se sont rapidement retrouvés en infériorité numérique après l’exclusion de Tomás Lavanini, ce qui a incontestablement changé le cours de la rencontre, Eddie Jones a "apprécié la manière dont on s’est adapté au match et la façon dont on l’a géré. Ce fut dur mais dès qu’ils se sont retrouvés à 14, nous avons profité de la possibilité de prendre un ascendant psychologique. Owen Farrell et ses lieutenants ont fait du bon travail", témoigne le sélectionneur anglais qui mettait en avant la force de son collectif.

Car effectivement, les Anglais ont fait preuve d’assurance. "On voulait venir ici et bien gagner. C’est chose faite. Comme toujours il y a des aspects de notre jeu à régler, à améliorer. Il faudrait que l’on soit un peu plus impitoyable mais il s’agit d’une victoire encourageante", glisse George Ford. L’ouvreur a insisté également sur sa relation avec Ben Youngs qui définit le jeu de l’Angleterre et cette réussite. "On a réussi à avoir des libérations rapides ce qui a rendu le jeu plus facile pour nous. Il faut que l’on construise notre jeu intelligemment et, rétrospectivement, je pense que nous avons bien réussi, dit-il avant d’insister sur les points à travailler. À deux ou trois moments, ils étaient dos au mur et on leur a permis de s’en sortir facilement. Et du point de vue de la discipline, on doit écouter l’arbitre plus attentivement."

Pas de calcul mais de la confiance avant la France

Alors que tout pourrait laisser penser que l’Angleterre pourrait se permettre d’aborder son dernier match de poules face à la France avec un peu plus de décontraction, voir même qu’Eddie Jones pourrait faire tourner, ce dernier souhaite garder son groupe focus. "Malgré la qualification, je mets l’accent sur le fait qu’il faut que l’on soit meilleur à chaque match. Je vais donc mettre les meilleurs 23 face à la France", insiste le sélectionneur qui pense surtout à la récupération en vue de ce rendez-vous.

Coupe du monde 2019 - Eddie Jones (Angleterre) contre les États-UnisIcon Sport

"La France a été impressionnante face à l’Argentine. Elle a été capable de mettre des essais variés. Son jeu structuré peut désorganiser l’adversaire. Nous allons aussi devoir travailler très dur défensivement", poursuit-il, sous-entendant que ce crunch a tout d’une parfaite préparation avant de disputer un quart de finale.

" Nous voulons être le meilleur paquet d’avants du monde "

Autre annonce des Anglais avant de défier les Bleus, l’assurance qu’aucun calcul ne sera fait. Car le premier de cette Poule C peut potentiellement croiser la route des All Blacks en demi-finale… "Il n’y a pas de réflexion de ce genre. Chaque match que nous jouons, nous voulons le gagner et ce quels que soient les joueurs alignés car nous avons beaucoup de confiance", assure le pilier Mako Vunipola, qui traduit cette sérénité en assurant par exemple que "la mêlée est la clé de notre jeu et nous voulons avoir le meilleur pack du monde. La France sera donc un gros challenge. Tout le staff nous donne beaucoup de confiance. Il y a toujours cette envie de jouer, de partager et quand on voit les gars tout donner sur le terrain, tu as envie de faire de même", démontrant ainsi toute l’assurance que dégage ce XV de la Rose.