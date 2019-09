Brunel dévoile la compo des Bleus pour affronter les Pumas

Ça y est, elle est enfin tombée. A Tokyo, il était 11 heures quand Jacques Brunel a communiqué la composition du XV de France qui affrontera samedi l'Argentine. Pas de grande surprise. Le capitaine Guilhem Guirado sera bien aux avants postes, malgré ce que certains ont bien voulu laisser entendre. Avec lui, Jefferson Poirot et Rabah Slimani pousseront en première ligne. Arthur Ituria et Sebastien vahaamahina débuteront en deuxième ligne. Pas de surprise non plus en troisième ligne. Charles Ollivon et Gregory Alldritt, les grands gagnants de la préparation estivale, accompagneront Wenceslas Lauret. A la charnière, prime à la jeunesse toulousaine. Antoine Dupont et Romain Ntamack seront associés.

En revanche, au centre, Wesley Fofana est donc bien forfait. Pour le remplacer, le staff des Bleus a préféré titulariser Virimi Vakatawa au détriment de Sofiane Guitoune. Le Racingman évoluera avec Gael Fickou.

Enfin aux ailes, Il y aura d'un côté l'expérience de Yohan huget. Et de l'autre, Damian Penaud. Penaud dont Juan-Martin Hernandez, celui que l'on surnommait El Mago pour son immense talent, a juré qu'il serait la grande star française de ce mondial. C'était à lire lundi dans les colonnes de Midi Olympique. Enfin à l'arrière, c'est Maxime Médard qui a été choisi au détriment de Thomas Ramos. Conséquence : le buteur du XV de France face au Pumas sera Romain Ntamack.

Et puis, un petit mot du pays de Galles

Les joueurs du Poireau n'ont pas encore joué qu'ils sont déjà dans l’œil du cyclone. Enfin, c'est surtout l'un de leurs entraîneurs Rob Howley. L'ancien demi de mêlée, adjoint du sélectionneur Warren Gatland, a été renvoyé chez lui et suspendu de toute activité par sa fédération. D'après le "Daily Mail", il aurait enfreint la règle sur les paris sportifs. Il aurait ainsi parié, notamment sur des matchs de l'équipe de France. Il encourt donc une suspension à vie. Mais nous, on pari que les Gallois, pour leur entrée en lice lundi prochain contre la Géorgie, vont remporter leur premier match. Et à priori, on ne risque rien à le dire !

Séquence émotion

Un petit coup de cœur pour finir. La séquence émotion de ce jeudi, c'est Virimi Vakatawa qui nous l'a offerte. Après l'annonce de la composition de l'équipe, le trois-centre du Racing 92 a raconté sa fierté d'être titulaire.

Mais il a surtout rappelé cet instant incroyablement fort. C'était en février dernier au cours des funérailles de sa maman. "J'ai déposé un maillot de l'équipe de France sur son cercueil, a-t-il expliqué. Et je lui ai fait la promesse de très vite rejouer avec les Bleus". Dans sa voix, il y avait de l'émotion. Dans ses yeux, de l'amour. Pour sa maman bien évidemment, mais aussi pour cette équipe de France.

