Le N.10 du Munster, blessé sur un regroupement et évacué sur civière, sera soigné au sein de la sélection, partie au Portugal pour un camp d'entraînement sous le soleil. Carbery (23 ans, 19 sélections) est depuis fin 2017 la doublure de Johnny Sexton, actuellement ménagé après une blessure à un pouce et dont l'IRFU ne donne aucune nouvelle. L'incertitude sur l'état de santé des deux joueurs suscite donc l'inquiétude sur l'île car les autres ouvreurs du groupe, Ross Byrne (Leinster) et Jacky Carty (Connacht), n'ont que 6 sélections à eux deux. Placée dans la poule A avec l'Ecosse, le Japon, la Russie et les Samoa, l'Irlande affronte son adversaire principal, l'Ecosse, en premier le 22 septembre à Yokohama.