Actuellement, un typhon nommé Hagibis, se forme au cœur du Pacifique, et au vu des conditions climatiques favorables à son développement durant toute la semaine, il pourrait devenir un des plus puissants de la saison. "L'évolution des dernières heures semble clairement indiquer que la machine est lancée, pour que nous ayons au cours des prochains jours un monstre de puissance cyclonique." Indique le site Cyclone Océan Indien. Il remonte actuellement vers le Sud du Japon, et devrait frapper l’archipel ce week-end. Même la FIA, en charge du championnat du monde de Formule 1, s’inquiète de la bonne tenue du Grand Prix du Japon ce dimanche.

Quelle répercussion sur le mondial ?

Concrètement, une rencontre pourrait être annulée, Irlande – Samoa prévue à Fukuoka. Et elle pourrait avoir de lourdes conséquences pour la suite car l'aventure du XV du Trèfle pourrait s’arrêter-là. Il existe un scénario qui élimine les hommes en vert. En cas de match annulé, les équipes se partagent 2 points chacune. Si l’Écosse bat la Russie puis le Japon dans le dernier match de poule, alors les deux équipes atteindront les quarts. Et l'Irlande sera troisième et éliminée du groupe A.