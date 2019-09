Défaits 23-13 devant les Néo-Zélandais pour leur premier match, les Sud-Africains avaient l’intention de vite réagir pour se replacer dans cette poule B. Les joueurs de Rassie Erasmus l’ont fait. Ils ont profité de cette partie pour lancer quelques combinaisons, notamment derrière touche. Et marqué quelques essais en puissance. Après une défaite face aux Italiens (47-22), les Namibiens ont bien tenté de résister face à un adversaire encore plus solide. Mais ils ont vite dû baisser pavillon face à la puissance et la précision des Boks.

Pour cela, l’Afrique du Sud s’est montrée régulière dans cette rencontre. Si elle doit attendre la 10e minute pour ouvrir la marque par son talonneur Mbonambi, elle empile ensuite les essais. Louw (15e), Mbonambi de nouveau (17e), Mapimpi (27e) et Am (40e +3) marquent ainsi avant la mi-temps (31-3). Par la suite, les Springboks poursuivent sur le même rythme. Gelant (48e), Mapimpi (54e), Kolisi (59e) et Brits (65e) sont à la conclusion des lancements sud-africains. Appliqués, les Boks varient les offensives.

Des "remplaçants" appliqués

Dans cette partie où Rassie Erasmus a donné du temps de jeu à certains joueurs et préservé quelques cadres, le 2e ligne Lodewyk De Jager a tiré son épingle du jeu. Aérien en touche, solide pour avancer sur les ballons portés, De Jager a même été élu homme du match. Dans cette partie, le capitaine Schalk Brits a été très précieux également. A 38 ans, le talonneur sorti de sa retraite a débuté la partie au poste de 3e ligne centre où il s’est attaché à faire jouer ses partenaires. Avant de finir talonneur et d’inscrire un essai en force dans son style caractéristique.

Sans le punch de Kolbe, les Sud-Africains ont tout de même pu miser sur la vitesse des ailiers Mapimpi et Nkosi, même si ce dernier n’a pas réussi à inscrire un dixième essai pour les Sud-Africains dans cette partie. Malgré tout, l’Afrique du Sud s’offre le plus gros score de cette Coupe du monde jusqu’à présent en dépassant les 50 points marqués (57 à 3). Pour la suite de la compétition, la Namibie affrontera à nouveau une montagne au prochain match. A savoir la Nouvelle Zélande le 6 octobre prochain. De son côté, l’Afrique du Sud devra bien négocier sa rencontre face à l’Italie le 4 octobre. Et poursuivre ainsi sa montée en puissance après sa défaite inaugurale face aux Blacks.