Quelles sont les principes qui ont guidés vos choix ?

Nous avons essayé de trouver un équilibre sur les deux parties qui nous attendent. Bien sur, nous allons faire jouer tout le monde même si certains vont doubler. Nous avons pris en compte l'état de forme et l'état de santé de chacun. Il a fallu composer deux équipes équilibrées mais il n'y a pas tant de changements par rapport au match contre l'Argentine puisque dix-sept joueurs étaient sur la feuille. Donc seulement six joueurs rentrent dans le groupe. C'est un équilibre que nous allons essayer de tenir mais on sait qu'il peut y avoir des contre temps après la première rencontre.

Pourquoi avez-vous préféré Maxime Machenaud à Baptiste Serin ?

Il était remplaçant face à l'Argentine et donc nous avons choisi de le faire débuter. C'est une forme de continuité par rapport à notre premier choix. On espère que Baptiste Serin aura aussi sa chance par la suite. Maxime a plus d'expérience que Baptiste. Nous l'avions mis sur la feuille pour gérer une fin de partie difficile. Cela a été le cas. Il était logique de le reconduire.

En quoi les adversaires ont guidé vos choix ?

Les Etats-Unis et le Tonga ont des caractéristiques différentes. L'équipe américaine est très athlétique même si elle est moins puissante que le Tonga. Il faut d'ailleurs valoriser la performance des Anglais qui ont mis totalement sous l’éteignoir cette équipe américaine alors que nous la craignons par ses capacités qu'elle développe. Elle a été bien dominée par l'Angleterre et on espère pouvoir en faire autant.

Sur quels domaines craignez-vous les Etats-Unis ?

Sur la mêlée et la touche, nous pensions avoir des convictions. Elles ont été mises à mal. Il a fallu travailler et effectuer une remise en cause. Les USA marquent 80 % de leurs essais sur ballons portés donc on peut penser que ça sera leur arme favorite surtout s'ils ont vu notre performance face à l'Argentine.

Coupe du monde - Emerick Setiano (France)Icon Sport

Que pouvez-vous nous dire sur Emerick Setiano qui a peu d'expérience ?

C'est un jeune joueur qui s'est d'abord mis en évidence dans son club. Il va avoir droit à une formation accélérée. Sur son secteur de base, la mêlée, il est de plus en plus performant. Il montre beaucoup d'attention dans ce secteur là et il progresse. Il a surtout la capacité à changer de rythme. Il montre des qualités que l'on trouve souvent chez les piliers gauches.

Paul Gabrillagues va pouvoir effectuer ses grands débuts après la fin de sa suspension. Qu'attendez-vous de lui ?

Nous connaissons ses qualités. C'est un gros caractère, un battant, il se livre beaucoup et apporte beaucoup à l'équipe par son activité mais surtout par son état d'esprit. Ça a failli lui coûté la coupe du monde maintenant on espère qu'il amènera son énergie et cette intensité qu'il est capable de transmettre aux autres. Il n'y a pas d'ordre établi avec Bernard Le Roux. Nous allons avoir besoin de tout le monde. On a perdu tellement de joueurs depuis le début de la préparation alors on espère que l'on ne perdra plus personne.

Vous avez choisi de nommer Louis Picamoles capitaine, était-ce une évidence ?

C'est celui qui s'imposait avec le plus d'expérience dans une équipe remaniée. C'est celui qui présentait le plus de garanties à un poste qu'il connaît déjà. Dans la vie de groupe mais aussi dans la construction du jeu, dans la réflexion, depuis le début de la préparation, il a montré beaucoup d'investissement. C'est un visage que je lui connaissais pas. C'est surprenant et positif.