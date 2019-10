Les Irlandais y ont cru un court instant. Quelques heures tout au plus lorsque le sélectionneur samoan Steve Jackson avait demandé après la rencontre remportée et disputée à Fukuoka samedi dernier (47-5) que Bundee Aki ne soit pas suspendu pour le quart de finale. Las, pour le XV du Trèfle, la commission de discipline de World Rugby ne s'est pas montrée aussi clémente. Coupable d'un plaquage haut et dangereux sur le demi d'ouverture samoan Ulupano Seuteni à la 29ème minute de la rencontre, Bundee Aki avait été expulsé par l'arbitre Nic Berry. World Ruby, l'instance organisatrice a donc retenu "le contact direct de l'épaule gauche du joueur avec la tête de l'adversaire."

Étant donné du "bon casier disciplinaire" du joueur, le barème de la sanction a été baissé de six à trois semaines. Qu'importe, l'international d'origine samoane (29 ans, 23 sélections) en a terminé avec la Coupe du monde au Japon. Même en cas de qualification pour la finale, Aki ne sera pas disponible.

Par Enzo Diaz