Pour quiconque a regardé le dernier Galles / Fidji, un match au demeurant sublime, le fait que Dan Biggar, ce jour-là séché par son coéquipier Liam Williams, soit titularisé face aux Français en quarts de finale de la compétition peut interpeller, pour dire le moins. L'ouvreur de Northampton, victime d'une autre commotion cérébrale dix jours plus tôt contre l'Australie, mènera néanmoins le jeu face au XV de France, à Oita. A ce sujet, on ne manquera pas de rappeler qu'il y a quelques semaines, Sam Warburton (ancien capitaine du XV du Poireau, aujourd'hui) critiquait ouvertement le traitement des commotions cérébrales en Top 14 : "La France ne traite pas les commotions cérébrales avec sérieux et il y a eu des décès au cours des douze derniers mois".

Passée la saillie verbale d'un joueur dont on appréciait jusqu'ici la classe, on s'étonne que la titularisation de Dan Biggar soit passée outre Manche comme une lettre à la poste. Dès lors, peut-on s'attendre à ce que le XV de France vise la zone Biggar, comme il avait pu le faire par le passé en utilisant Mathieu Bastareaud pour renverser Johnny Sexton ? "On ne va pas changer notre plan de jeu, disait Grégory Alldritt mercredi dernier. Et puis, je crois fermement que Dan Biggar sera à la fois protégé par sa troisième ligne (Wainwright, Tipuric, Navidi, N.D.L.R.) et une paire de centres très solide (Davies-Parkes, N.D.L.R.) "

Gareth DaviesRugbyrama

Davies, l'indispensable

Puisque Grégory Alldritt parle des centres gallois, il est à rappeler que l'ancien clermontois Jonathan Davies, touché au genou face aux Fidji, a donc été déclaré apte et que c'est une excellente nouvelle pour Warren Gatland, tant Davies, patron de défense et meilleur joueur de la dernière tournée des Lions britanniques en Nouvelle-Zélande, excelle lorsqu'il ne joue pas en Top 14. Enfin, le spectaculaire ailier Josh Adams, auteur de très beaux essais depuis le début de la compétition, est complètement rétabli de son problème à la cheville et animera avec talent le fond du terrain gallois.

La composition

15. L. Williams ; 14. North, 13. J. Davies, 12. Parkes, 11. J. Adams ; 10. Biggar, 9. G. Davies ; 7. Wainwright, 8. Navidi, 6. Tipuric ; 5. A. W. Jones (cap.), 4. Ball ; 3. Francis, 2. Owens, 1. W. Jones

Remplaçants : 16. Dee, 17. Carre, 18. Lewis, 19. Beard, 20. Moriarty, 21. T. Williams, 22. Patchell, 23. Watkin