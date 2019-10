Après avoir fait démarrer sur le banc Michael Leitch, l'habituel capitaine des Brave Blossoms pour affronter l'Irlande, le sélectionneur japonais a encore réservé une surprise de taille qui a fait la une des journaux : cette fois, il a bien titularisé Leitch, mais a laissé le capitanat à Lappies Labuschagne, son coéquipier de la troisième ligne. Un choix qui a donc fait la une de la rubrique Sports du Kyodo News, qui a rappelé les propos du sélectionneur Jamie Joseph pour justifier son choix : "Nous voulons que Michael se concentre sur son rugby. L'idée est de minimiser ses responsabilités pour qu'il se concentre sur son propre jeu. Cela a bien fonctionné la semaine dernière et nous voulons continuer ainsi."

Il est vrai que Leitch signa une entrée fracassante qui galavanisa ses troupes alors que l'Irlande revenait dans la partie. Le quotidien précise aussi que cette décision peut se justifier par le fait que Leitch n'a que peu joué depuis depuis le mois de décembre dernier. Par ailleurs, le sélectionneur a aussi choisi de faire souffler quelques joueurs comme le précieux talonneur Shota Horie, élu homme du match contre l'Irlande, ainsi qu'Amanaki Mafi et Luke Thompson, tous deux légèrement blessés.

Lappies Labuschagne - Japon/Russie - Coupe du mondeIcon Sport

En marge de ce match, les dirigeants des deux pays ont tenu à se rencontrer afin d'échanger des maillots dédicacés. L'on vit ainsi le premier ministre japonais Shinzo Abe remettre un maillot des Brave Blossoms à son homologue samoan Tuilaepa Sailele Malielegaoi dans les colonnes de l'Asahi Shimbun. L'homme fort du Japon s'est même montré diplomate en se gardant bien de faire un pronostic pour son équipe, mais en promettant simplement "un excellent match" aux spectateurs du Tokyo Stadium.

Enfin, le comité d'organisation de la Coupe du monde peut d'ores et déjà être satisfait sur un point : les vente de bières battent des records. Vendues par environ 300 employés sur les plus gros matchs, les cannettes fraîches partent comme des petits pains sous la canicule humide du climat japonais. Heineken, le sponsor principal de la compétition, se frotte les mains. Jusqu'ici, aucun site ne s'est trouvé à court de bière malgré la spectaculaire hausse de consommation des Japonais qui, lors du match Japon-Irlande, ont concurrencé les Celtes, pourtant connus pour être les plus gros consommateurs de houblon.

Lestés de sacs à dos contenant 40 cannettes, les employés n'arrivaient parfois pas à atteindre les rangs des supporters irlandais tant la demande nippone était élevée. Les dirigeants ont donc retenu la leçon de leurs échecs passés : il y a deux ans, à l'occasion d'un match Japon-Australie au Nissan Stadium, les points de vente de bière étaient tombés à sec avant même le début de la rencontre...