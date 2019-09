Comment analysez-vous cette deuxième victoire dans la compétition ?

On est heureux où nous sommes. En dix jours, nous avons gagné deux fois (Tonga et Etats-Unis) et connu deux expériences magnifiques à Sapporo puis Kobe : ce soir, ils étaient 29 000 dans ce stade, c'était magnifique. Peut-on jouer mieux ? Oui et nous le ferons dès le prochain match.

Comment avez-vous jugé George Ford, capitaine et homme du match à Kobe ?

George a très bien contrôlé le match dans des conditions difficiles : ce soir, il faisait 27 degrés, il y avait 80 % d'humidité dans l'air et le ballon était glissant. Mais il a très bien contrôlé le jeu. Je suis très content de son match.

Les Argentins ont perdu leur premier match face aux Français et seront très revanchards, mercredi prochain, à Tokyo. A quoi vous attendez-vous ?

Contre nous, les Argentins vont jouer pour leur vie. Ces Pumas, ce sont des gens très passionnés. L'Argentine, ce sera donc une équipe très difficile à battre et nous le savons.

Comment jugez-vous ce début de Mondial, de manière globale ?

Les équipes sont plus affûtées qu'elles ne l'ont jamais été. Je l'ai vu face au Tonga ou aux Etats-Unis : les mecs sont forts, rapides, prêts. Je crois que ce sera un grand Mondial, il faut féliciter World Rugby.

Vous n'avez eu que quatre jours pour préparer ce match face aux Etats-Unis, après avoir battu les Tonguiens. Comment vous y êtes-vous pris ?

Afin de parer à toute éventualité, on s'était déjà préparé comme ça par le passé. Quatre jours, ce n'est pas idéal et à Kobe, nous n'avions pas la ohésion qu'une longue préparation pour offrir. Mais d'un point de vue tactique, ce fut plutôt sérieux.