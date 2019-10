A mesure que le Japon se rapproche des quarts de finale, l'engouement populaire du public nippon ne fait que s'intensifier. Aujourd'hui, nos confrères du Nikkan Sports rapportent que les mesures d'audience enregistrées lors du match Japon-Samoa ont battu tous les records concernant un match de rugby de l'équipe nationale. En effet, la télévision japonaise a rapporté une moyenne de 32,8 % de parts de marché, avec un pic à 46, 1 % observé au moment où l'ailier Kotaro Matsushima marqua le quatrième essai pour les Brave Blossoms. Pour rappel, le Japon-Russie qui lançait la Coupe du monde avait fait 18,3 % d'audience. La semaine suivante, Japon – Irlande 22,5 %... et maintenant presque 33 %. On ose à peine imaginer ce que sera le score des Brave Blossoms pour leur dernier match face à l'Ecosse, ou encore pour le premier quart de finale de Coupe du monde de l'histoire.

Coupe du monde 2019 - Kotaro Matsushima (Japon) marquant un essai contre la Russie en ouverture du MondialIcon Sport

Les quarts justement, la presse nippone commence à en parler. Et les journalistes du Kyodo News ont interrogé le sélectionneur néo-zélandais Steve Hansen sur la possibilité que ses hommes affrontent les Japonais en quart de finale : « Cela va être de la folie dans les rues, assure le boss des Blacks, et j'imagine que dans le même temps un sacré paquet de nos supporters japonais vont troquer notre maillot contre un autre rouge et blanc. Donc ce serait une bonne chose si on pouvait les éviter. D'une façon générale, le Japon a pratiqué un rugby incroyablement fort jusqu'à maintenant, et voir ce public embrasser la cause de son équipe nationale de cette façon est une chose magnifique. »

Enfin, nos confrères du Mainichi ont tenu à rendre hommage aux joueurs japonais qui se sont illustrés face aux Samoa : l'ailier Matsushima bien sûr, mais aussi son homologue Kenki Fukuoka, ainsi que l'infatigable deuxième ligne James Moore et le flanker Michael Leitch, qui aida le capitaine Lappies Labuschagne dans la conduite de l'équipe. Mais le quotidien rapporte aussi les propos du sélectionneur Jamie Joseph qui a tenu à saluer la performances d'un homme de l'ombre : le pilier droit remplaçant Isileli Nakajima. Son nom ne vous dit peut-être rien, mais vous le reconnaîtrez à ses cheveux et sa barbe peroxydés. Entré en cours de partie, Nakajima a remporté une mêlée cruciale sur une introduction samoane, permettant ainsi à son équipe de marquer l'essai du bonus. Pour la petite histoire, sachez que cela ne fait que quatre mois qu'il joue au poste de pilier : il a disputé l'intégralité de la saison dernière au poste de numéro huit avec son équipe de Kobelco Steelers : « Il a réalisé une performance incroyable au vu du faible vécu qu'il a à ce poste », s'est félicité Jamie Joseph.