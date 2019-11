1 doublé

Véritable puncheur de cette ligne de trois-quarts, Ben Smith s’est sublimé pour sa der’ sous le maillot néo-zélandais. Surtout, ses deux essais inscrits avant la pause (33’ et 41’) ont tué le match. De 14-10, le score est passé à 28-10. Un sacré coup derrière la tête pour les Gallois, pourtant maîtres du ballon en première période. L’ailier all black, futur joueur de la Section Paloise, termine son parcours international de la meilleure des manières. Il s’est même vu refuser un troisième essai à cause d’une passe litigieuse.

61 % de possession

À la surprise générale, ce sont bien les hommes de Warren Gatland qui ont tenu le ballon dans ce match. En effet, 61 % de possession sur l’ensemble de la rencontre et un jeu de mouvement prôné pour terminer en beauté. Les Néo-Zélandais ont donc procédé en contre dans un premier temps avant d’asseoir leur domination au score grâce à plusieurs exploits individuels et collectifs. Cette possession a d’ailleurs permis aux coéquipiers d’Alun Wyn Jones d’imposer de gros temps de jeu à leurs homologues pourtant peu habitués à ce genre d’opposition.

34 plaquages manqués

C’est certainement la statistique qui met en avant à la fois le talent des All Blacks, et à la fois les largesses défensives galloises. Ces derniers terminent le match sur un 75 % au plaquage (soit 102/136). Pas moins de 34 plaquages manqués, bien trop pour espérer contenir les assauts adverses. D’un autre point de vue, ces erreurs ont été provoquées par les inspirations néo-zélandaises. En témoignent les 17 offloads réalisés, qui ont souvent abouti sur un essai ou sur une situation dangereuse. En tout, les blacks ont breaké 16 fois la défense du Poireau.

100 % en mêlée

Depuis le début du Mondial, de nombreux matchs ont été hachés à cause des difficultés pour mettre les mêlées en place. Il faut donc le signaler : dans cette rencontre, ce domaine a permis aux deux équipes de lancer véritablement leur jeu et de franchir. On pense à la percée de Tomos Williams sur sa première introduction. 100 % des mêlées conservées de chaque côté dans ce match. Solide performance. En touche, 2 ballons volés par les Gallois contre un pour les All Blacks. Dans l’ensemble, les deux conquêtes ont été particulièrement propres.

26 relances à la main

Les deux équipes étaient tournées vers l’offensive. Très peu de pression, juste l’envie de terminer sur une bonne note. C’est pourquoi elles ont relancé à tout va. 26 ballons remontés de chaque côté. Une statistique qui illustre le fait qu’il s’agit du match pour la troisième place le plus prolifique en terme de points inscrits dans l’histoire de la Coupe du monde. À l’aube de la finale, Gallois et All Blacks nous ont mis l’eau à la bouche.

Par Mathieu Vich