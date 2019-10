Rugbyrama : Quel sentiment domine après cette élimination ?

Anton Lienert-Brown : Il nous reste encore un match à jouer mais on est franchement déçu. On était venu au Japon pour remporter la Coupe du monde donc on n’a clairement pas réalisé ce qu’on voulait. C’est rageant mais c’est le sport et nous avons été battus par une meilleure équipe ce soir. Cela fait mal mais c’est justement dans ces moments-là qu’il faut retourner au boulot pour revenir plus fort.

Sur le terrain, comment avez-vous ressenti la domination anglaise ?

A.L.-B. : Dans tous les matchs, chaque équipe a ses moments forts. Nous avons eu des opportunités mais nous n’avons jamais réussi la dernière passe ou le dernier ruck. Jusque dans les cinq dernières minutes, j’ai pensé qu’on pouvait encore y arriver mais cela n’a pas été le cas. Bravo aux Anglais qui ont joué un grand rugby. Ils ont été à la fois costauds et précis. Il faut désormais tourner la page car il nous reste un dernier match à disputer dans cette Coupe du monde et on doit se focaliser dessus. On veut que le pays soit quand même fier de nous.

Qu’avez-vous pensé de la paire de centres anglaise Farrell - Tuilagi ?

A.L.-B. : Ce sont des joueurs de classe mondiale qui sont très complémentaires. Owen peut créer énormément de choses avec le ballon et Manu est très puissant. Tous les deux ont fait un grand match ce soir.

Avez-vous des regrets sur ce match ?

A.L.-B. : Il y a deux possibilités : vous pouvez passer votre vie à vous dire "et si…" ou vous pouvez apprendre de ce moment. Je crois qu’on va tous apprendre de ce match. Il n’y a pas d’autres coéquipiers ni un autre staff avec qui j’aurais voulu partager tout ça. Je suis profondément fier de cette équipe et j’espère que nous nous relèverons de cet échec dès le prochain match pour rendre fiers les Néo-Zélandais.