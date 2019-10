Les notes des Sud-Africains :

15. Willie Le Roux 4/10

C'est une prestation plutôt décevante de la part de l'arrière des Springboks. Un seul plaquage, très peu de ballons touchés et surtout plusieurs loupés sous les ballons hauts. Pourtant, ce dernier secteur représente habituellement le point fort de Le Roux.

14. S'busiso Nkosi 2/10

Très peu de ballons touchés par l'ailier sud-africain. Quatre courses balle en main et trois plaquages manqués, notamment sur Josh Adams. C'est d'ailleurs sur son aile que son équipe s'est souvent retrouvée en difficulté.

13. Lukhanyo Am 5/10

Plutôt solide en défense, le centre n'a cependant pas eu grand chose à se mettre sous les dents. Mais lorsqu'il a eu le ballon en sa possession, il s'est montré plutôt tranchant et inspiré. Notamment en première période grâce à un offload pour De Klerk, où il met son équipe dans l'avancée.

12. Damian de Allende 8/10

Sans doute l'un des meilleurs du match aujourd'hui. Neuf plaquages complétés et surtout une belle activité offensivement parlant. Sur chaque ballon touché, le Sud-Africain a avancé. De plus, en visant la zone de Biggar tout le match, il a fait mal aux Gallois. Enfin, il marque le seul essai de son équipe aujourd'hui, en éliminant la charnière du Poireau grâce à sa vélocité.

11. Makazole Mapimpi 3/10

La bombe sud-africaine n'a pas réussi à se mettre en évidence lors de cette demi-finale. Très peu trouvé par ses partenaires, il n'a réalisé que deux courses avec le ballon. Sous les chandelles, il n'a pas vraiment réussi à mettre Halfpenny et les siens sous pression.

10. Handré Pollard 7,5/10

Match plutôt bien réussi de la part de l'ouvreur sud-africain. Pertinent dans ses choix de jeu, il s'est montré décisif. Déjà en perçant le premier rideau défensif gallois sur l'essai de De Allende, ensuite en inscrivant 14 points au pied, à 100 %. Pour gagner, il fallait un bon buteur, l'Afrique du Sud l'a eu.

9. Faf de Klerk 7/10

Malgré trois plaquages manqués et un grossier en-avant en seconde période, le demi de mêlée a pesé sur ce match. Dans un match haché, son jeu au pied a été précieux et sa présence au bord des rucks tout autant. De Klerk a pesé sur le match et a maîtrisé la rencontre aux côtés de Pollard.

8. Duane Vermeulen 6/10

Grosse activité de la part du troisième-ligne centre sud-africain. Ballon en main, il s'est signalé grâce à ses nombreuses charges qui ont mis de l'avancée dans le jeu de son équipe. C'est une prestation solide de l'ancien toulonnais même s'il aurait pu peser encore plus sur cette rencontre.

7. Pieter-Steph du Toit 7/10

Encore une fois, il s'est illustré dans le jeu de l'ombre. Pas moins de 18 plaquages dans cette rencontre, une activité folle autour des rucks et beaucoup d'enthousiasme dans chacune de ses interventions. Du Toit est clairement l'un des meilleurs joueurs de son équipe dans ce Mondial.

6. Siya Kolisi 5,5/10

Une prestation propre du capitaine courage. Vaillant au plaquage (100%), Kolisi n'a cependant pas vraiment pesé sur ce match par rapport à d'habitude. Ses charges n'ont pas vraiment été tranchantes et il est apparu un peu emprunté physiquement. Un rendu en deça de son rendement habituel.

5. Lood de Jager 6/10

Belle activité de la part du deuxième-ligne. Véritable homme fort dans les mauls défensifs, il s'est aussi illustré dans les rucks en embêtant Alun Wyn Jones. Un joli 100 % au plaquage (9/9) et une complémentarité intéressante avec Eben Etzebeth.

4. Eben Etzebeth 5/10

À l'image de Siya Kolisi, le leader du cinq de devant a rendu une copie correcte. Cependant, il n'a pas illuminé la rencontre de sa classe. Ball l'a même dominé sur plusieurs points d'impacts. À l'aube d'une finale de Mondial, il va falloir qu'il élève son niveau de jeu.

3. Frans Malherbe 5,5/10

Très bon en mêlée, le pilier droit reste une valeure sûre de cette équipe sud-africaine. Néanmoins, son successeur, Vincent Koch, s'est vraiment signalé à son entrée en jeu. Avec ces deux joueurs, Rassie Erasmus va devoir faire le bon choix pour affronter Mako Vunipola.

2. Bongi Mbonambi 5/10

Exceptionnel depuis le début de la Coupe du monde, le talonneur des Boks a fait un match en déça de son niveau de jeu habituel. Cependant, il a assuré une conquête propre et n'a perdu aucun duel défensif. L'entrée de Malcolm Marx a amené une réelle plus-value à l'Afrique du Sud.

1. Tendaï Mtawarira 5/10

Qui sera titulaire face à Kyle Sinckler ? S'il s'est montré plutôt correct en mêlée et dans le jeu, « The Beast » n'a pas vraiment dominé ses duels. Au contraire de Kitschoff, auteur d'une entrée en jeu fracassante.

Les notes des Gallois :

15. Leigh Halfpenny 6/10

Remplaçant de dernière minute de Liam Williams, l'arrière gallois a été un joueur sûr. Il se trompe rarement dans ses prises de décisions et a dominé les airs sous les ballons hauts.

14. George North 5/10

Rarement décalé sur son aile, il n'a eu l'occasion de faire parler sa puissance seulement lorsqu'il recevait le ballon en mauvaise posture et qu'il s'agissait de le conserver. Il gagne tout de même 47 mètres balle en main. Il se blesse juste avant la pause et il est remplacé par un Owen Watkin.

13. Jonathan Davies 4/10

Une prestation en dedans pour un des cadre annoncé de l'équipe. Il n'a jamais avancé ballon en main et sur les rares ballons dangereux écartés par le XV du Poireau il est coupable d'en-avant.

12. Hadleigh Parkes 4/10

Rien d’exceptionnel non plus a attribué au premier centre gallois. Dominé dans le duel au centre du terrain face à son vis-à-vis De Allende, clairement au dessus. On lui notera quand-même un super arrachage sur De Klerk à la demi-heure de jeu.

11. Josh Adams 6/10

Le jeune ailier a alterné le bon et le moins bon. Il est auteur du seul essai gallois en bout de ligne suite à un décalage bien négocié, il est également l'homme en rouge qui a le plus avancé avec un demi terrain gagné. Il est en revanche coupable de mauvais choix lorsqu'il saisit un ballon et retombe en touche, mais également lorsqu’il choisit le petit côté et que De Klerk l'emporte sauvagement au-delà de la ligne.

10. Dan Biggar 3/10

Comme Jonathan Davies, un autre cadre qui passe au travers. Les Gallois ont trop souvent insisté sur des temps de jeu à une ou deux passes maximum alors que les points faibles défensifs Sud-africains se situaient en bout de ligne. Néanmoins, il inscrit 9 points, très très précis au but. Remplacé par Rhys Patchell à la 58e minute.

9. Gareth Davies 3/10

Il n'a pas collé au ballon comme on l’espère d'un numéro 9 de ce niveau. Les libérations galloises étaient vraiment trop lente. Un jeu au pied derrière les rucks trop imprécis, alors que les adversaires étaient vraiment prenable à ce jeu. Remplacé par Tomos Williams à la 48e qui a amené un peu de dynamisme mais sans plus.

8. Ross Moriarty 4/10

Un match dynamique ou il effectue de nombreuses courses et impacts, très propre sur les sorties 89 de mêlés sous pression du pack sud-africain, excusez du peu, avec en plus 30 mètres gagnés balle en main. Malheureusement de cette belle partition, on retiendra surtout les deux réceptions sur coup d'envoi, ou il frole le ridicule en tombant en arrière sans être touché, suite à un mauvais placement.

7. Justin Tipuric 5/10

Meilleur plaqueur gallois de la partie avec 9 réalisations, il a également réussi à voler un ballon en touche, rien à déclarer sinon.

6. Aaron Wainwright 4/10

La bonne surprise de ce mondial n'a pas réussi à rebondir sur son excellente performance de la semaine passée face aux Bleus. Cette fois-ci il est beaucoup moins apparu à l'écran. Remplacé par Aaron Shingler à la 69e minute.

5. Alun-Wyn Jones 6/10

Le capitaine gallois est le seul du pack a s'être montré au niveau du défi physique des Springboks. Le seul avant à ne pas complètement subir à chaque impact, le seul cadre au niveau espéré, un match irréprochable encore.

4. Jake Ball 5/10

Pas ridicule non plus dans le défi physique, le barbu a montré de l'orgueil et de l'engagement. Malheureusement pour lui c'est trop juste pour peser sur une rencontre de niveau. Remplacé à l'heure de jeu par Adam Beard.

3. Tomas Francis 3/10

Symbole de la domination physique imposée par l'adversaire, le pilier n'a tenu son rang que 35 minutes, avant d'exploser au contact face à Vermeulen. Touché sûrement à l'épaule, il est immédiatement sorti pour être remplacé par Dillon Lewis, qui commença à faiblir en fin de rencontre.

2. Ken Owens 4/10

Prestation défensive correcte avec 6 plaquages, il a également été propre dans ses lancements en touche. Remplacé par Elliot Dee à la 73e minute.

1. Wyn Jones 4/10

Comme ses partenaires, difficile d'exister face au pack adverse. On ne l'a pas vu dans le jeu, il a tout de même le prestige avec ses partenaires de première ligne d'avoir tenu tête en mêlée, surtout en début de rencontre. Remplacé par Rhys Carre à la 55e minute.

Par Baptiste Barbat et Mathieu Vich