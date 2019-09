Hodge, qui n'avait pas été pénalisé ni sanctionné pendant le match samedi à Sapporo, ratera donc les trois derniers matches de la première phase de la Coupe du monde, face au pays de Galles dimanche, l'Uruguay, le 5 octobre et la Géorgie, le 11 octobre. Il sera à nouveau disponible pour les quarts de finale, programmés les 19 et 20 octobre. Non sanctionné pendant le match, Hodge avait été cité à comparaître devant une Commission de discipline pour son placage considéré comme dangereux.

Il avait stoppé le fidjien Yato en le percutant à la 26e minute du match. Commotionné, Yato avait quitté le terrain. La Commission de discipline a considéré que son geste était passible d'un carton rouge. La sanction initiale de six matches de suspension a été réduite à trois matches en raison de l'absence d'antécédents de Reece. World Rugby avait souligné avant le coup d'envoi du mondial sa volonté de lutter contre les placages dangereux. La fédération internationale a pointé mardi que "le niveau d'arbitrage observé durant le week-end d'ouverture (...) ne correspondait pas aux standards établis".

Le match qui a immédiatement suivi cette mise au point Samoa-Russie (34-9) mardi soir a été marqué par trois cartons jaunes pour des placages dangereux. Deux des joueurs sanctionnés par l'arbitre français Romain Poite, les Samoans Rey Lee-Lo et Motu Matu'u ont été cités devant une Commission de discipline.