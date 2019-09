Question basique : avez-vous pris le temps de fêter la victoire de samedi ?

A.I. : Oui, le soir nous sommes allés tous ensemble au restaurant. Ensuite, nous sommes partis dans une boîte de nuit. Mais je vous rassure, tout le monde est rentré intact à l'hôtel ! (rires)

Dix jours de coupure, le vivez-vous comme une longue attente ?

A.I. : Oui, c'est long parce qu'on est venu au Japon pour jouer au rugby et que, pendant quelques temps, on ne va pas jouer. Autant voir le positif : c'est du temps qui nous est accordé pour bien bosser. Ensuite, les matchs vont vite s'enchaîner et nous n'aurons plus ce temps précieux de travail.

Le match face à l'Argentine a-t-il été usant, physiquement ?

A.I. : Ce match était assez bizarre, y compris la première mi-temps. Dans le premier acte on a marqué vingt points, c'est vrai, mais sur des exploits individuels. En fait, il y avait un faux rythme. Beaucoup de mêlées, de touches, d'arrêts de jeu... Je n'ai pas senti le rythme d'un grand match de rugby international, même en première période.

Coupe du monde - Arthur Iturria et les Bleus (France) sont restés vigilants contre l'ArgentineIcon Sport

Ce lundi, le staff a convoqué tous les joueurs de samedi en entretien individuel. Qu'est-il ressorti du vôtre ?

A.I. : Nous avons surtout parlé du secteur de la touche avec Julien (Bonnaire, N.D.L.R.). Nous prenons tout de même deux gros mauls pénétrants, consécutifs à des touches. Nous avons évoqué notre façon de défendre. Ce n'est pas une question d'investissement, tout le monde s'envoie. Mais nous travaillons trop chacun de notre côté. Il faut faire mieux en terme de cohésion.

Comment expliquez-vous un tel renversement du rapport de force entre les deux équipes, en deuxième mi-temps ?

A.I. : Je crois simplement qu'on s'est trompé sur nos structures en seconde période. Nous n'avons pas respecté ce que nous nous étions dit. Il aurait fallu rester plus serrés, autour d'un rugby plus simple. Parfois, en rugby, les choses simples sont déjà très bien. Là, on s'est ouvert aux Argentins. Et ils ont adoré ça ! Il nous ont privés de ballons, ont trouvé des solutions...

Quid des problèmes en mêlée fermée ?

A.I. : Oui, les Argentins nous ont posé des problèmes en mêlée. Ils ont su très bien jouer avec la règle.

Coupe du monde - Le secteur de la mêlée fut très disputé lors de France - ArgentineIcon Sport

Est-ce un compliment ou une critique ?

A.I. : C'est un compliment, vraiment. Je le pense. Il faut savoir s'adapter aux nouvelles règles, qui imposent de ne pas mettre trop de pression. Ils l'ont très bien fait, jusqu'à la limite. Juste assez pour ne pas se faire pénaliser. Ils avaient dû bien bosser là dessus.

Et en touche ?

A.I. : Nous n'avons pas été assez précis individuellement sur les touches défensives, tout simplement. Chacun savait ce qu'il avait faire mais, chacun son tour, on s'est trompé. En touche offensive, match difficile aussi. Les Argentins avaient monté deux blocs forts : un devant et un derrière. Ils nous ont perturbé. Quant à nous, il reste du boulot. Il y a eu trop de ballons importants de perdus.

Un mot sur la performance de Damian Penaud, votre coéquipier en club et ami. Vous surprend-il encore ?

A.I. : Il me surprend tous les jours ! (rires) Sur le terrain, en-dehors, il m'étonne toujours. Ce mec est un phénomène. Il l'est sur le terrain, il l'est en-dehors. C'est bien d'avoir des mecs comme ça dans l'équipe.

Cette victoire a-t-elle enlevé une pression sur le groupe ?

A.I. : C'est surtout au coup de sifflet final que nous avons compris la tension de ce match. Avant, nous n'étions pas très attendus et la pression ne semblait pas immense sur nous. En revanche, une fois que la victoire était là, nous avons ressenti un grande libération. On garde du recul, il reste beaucoup de chemin. On le sait. Mais on a mieux mesuré après le match à quel point c'était une étape importante.