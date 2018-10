Chauveau apte, Messam et Uhila suspendus... Les 5 infos qu'il ne fallait pas rater jeudi

Chauveau sera bien présent contre l'Ulster

Touché à une hanche contre les Scarlets (15-16), Xavier Chauveau craignait de rester sur le flanc pour au moins un match. Plus de peur que de mal finalement pour le demi de mêlée du Racing 92, qui sera bien de la partie samedi pour la réception de l’Ulster en Champions Cup. Ménagé au Pays de Galles, l’ailier Teddy Thomas fera quant à lui son retour dans le groupe francilien.

Nouvelle proposition de Laporte à World Rugby

Le président de la Fédération française de rugby (FFR) Bernard Laporte a proposé à World Rugby, en septembre, "de diminuer de 8 à 4 le nombre de changements autorisés par équipe dans un match afin d'offrir plus d'espaces et d'éviter les chocs", a-t-il expliqué mercredi. "Un coach, il ne peut faire rentrer que quatre joueurs: c'est ça, l'avenir. Je l'ai présenté à World Rugby à Sydney il y a trois semaines" lors d'une réunion du Comité exécutif de la Fédération internationale, a affirmé le président de la FFR lors d'une table ronde à l'Assemblée nationale française intitulée "Quel rugby pour demain: affrontement ou évitement?"

L'aventure à Bristol continue pour Smith

Le flanker international australien George Smith, 111 sélections avec les Wallabies, a prolongé son contrat avec Bristol où il finira la saison en cours, a annoncé mercredi le club anglais. Smith (38 ans) s'était initialement engagé cet été pour six mois avec les "Bears", actuels 10ème (sur 12) du Championnat. "C'est une super recrue pour notre équipe, non seulement pour ses performances sur le terrain, où il est l'un de nos leaders, mais aussi dans son attitude hors de celui-ci", a déclaré son coach Pat Lam.

Messam et Uhila lourdement suspendus

Le troisième ligne centre de Toulon Liam Messam, rouage essentiel de l'équipe de Patrice Collazo en difficulté en ce début de saison, a été suspendu 4 semaines pour plaquage dangereux, a annoncé jeudi la Ligue nationale de rugby (LNR). Le RCT, 12e du Top 14 et battu par Newcastle (25-26) dimanche en journée d'ouverture de la Coupe d'Europe, et ne pourra pas rejouer avant fin novembre compte tenu du calendrier du club. Le pilier de Clermont Loni Uhila, jugé lui aussi responsable d'un plaquage à la tête d'un joueur de La Rochelle lors de la 7e journée de championnat, a été suspendu 5 semaines et sera requalifié le 26 novembre.

Cheika annonce son groupe pour affronter les Blacks

Le sélectionneur australien Michael Cheika, sous pression après avoir remporté seulement trois matches en 2018, a retenu, jeudi, trois nouveaux dans le groupe qui affontera les champions du monde néo-zélandais fin octobre au Japon. Le deuxième ligne Jed Holloway (NSW Waratahs), le demi de mêlée Jake Gordon (NSW Waratahs) et l'ailier Angus Cottrell (Melbourne Rebels) auront ainsi une chance de se montrer face aux Blacks, l'occasion pour eux de se faire une place pour les tournées de novembre, voire pour le Mondial-2019. Sekope Kepu pourrait décrocher sa centième sélection, une première pour un pilier australien.