Certes, ce week-end, les supporters du Munster espèrent une défaite française, à savoir celle du Stade toulousain qui défiera l'armée rouge dimanche à Thomond Park. Mais, avant cela, les Irlandais seront pourtant derrière la France pour le grand événement de ce samedi. Il est cette fois question de football, avec le quart de finale de Coupe du monde entre les Bleus et l'Angleterre (20h). Les Irlandais n'ont jamais vraiment digéré la fameuse main de Thierry Henry, sur un but de William Gallas en novembre 2009 qui avait permis à l'équipe de France de se qualifier pour le Mondial 2010 au détriment des "Diables verts"...

Mais, à peine débarqué à Limerick ce vendredi, un chauffeur de taxi nous a néanmoins confié : "Pour le match de foot ? Allez la France évidemment. On ne sera jamais pour l'Angleterre, quel que soit l'adversaire. Quand je vais à Paris, les gens me demandent souvent : "Ah, vous êtes Anglais." Moi, je réponds : "Surtout pas, je suis Irlandais, rien à voir." On n'aime pas les Anglais." Alors, tout Limerick sera derrière les Bleus ce samedi.

Jack Willis, seul contre tous

Il devrait d'ailleurs y avoir un peu d'ambiance dans l'hôtel des joueurs toulousains puisque le club a adapté son programme et s'est organisé pour permettre au groupe de regarder le match ensemble. "On va avoir autant de supporters du côté irlandais que du côté français pour la même équipe dans la ville", s'amusait le manager Ugo Mola dès vendredi.

Un homme pourtant, au moins, soutiendra la formation adverse. Il s'agit du troisième ligne anglais Jack Willis, fraîchement débarqué à Toulouse comme joueur supplémentaire. Et Mola d'en sourire encore : "Il va être un peu seul et on compte bien le laisser seul. Mais bon, comme Jack est en pleine intégration dans l’effectif, je suis presque à deux doigts de penser qu’il soutiendra les Bleus."

En tout cas, il aura autour de lui quelques connaisseurs parce que les amateurs de football sont nombreux chez le champion d'Europe 2021. A commencer par Arthur Bonneval et Thomas Ramos qui, dès l'atterrissage à Limerick ce vendredi après-midi, jetaient un œil comme ils le pouvaient au duel entre le Brésil et la Croatie à l'aéroport. L'arrière international nous livrait même son inquiétude pour l'équipe de France : "Franchement, l'Angleterre est vraiment solide, ça va être très dur. Plus on s'approche et plus j'ai peur." En espérant que Kylian Mbappe et ses partenaires le rassureront ce samedi soir, avant de basculer sur un autre rendez-vous au sommet, celui qu'il disputera contre le Munster le lendemain.