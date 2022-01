198 points inscrits, 30 essais marqués, voilà ce que propose les Irlandais depuis le début de cette Champions Cup. Un bilan tout simplement effrayant. D'autant plus quand on sait qu'ils ont réalisé cela en trois rencontres. En effet, le match aller contre Montpellier avait été perdu 28-0 pour cause de Covid.

Alors ce samedi au Recreation Ground, on peut dire qu'ils se sont (encore) amusés. Et notamment un joueur. L'ailier, habituellement arrière, Jimmy O'Brien s'est offert un quadruplé avec des actions bien senties de sa part. Dans son sillage, le Leinster semblait comme habité, touché par la grâce et pratiquant un rugby alléchant bien loin de l'idée que l'on peut se faire des franchises irlandaises.

Même si évidemment elle dominait devant, l'équipe de Johnny Sexton a su régaler derrière. Le carton rouge de Max Deegan n'aura pas calmé les ardeurs celtes. Bath aura pourtant tenté de réagir sur plusieurs offensives mais même largement devant Van der Flier et consorts ne voulaient pas laisser les miettes.

Avec ce large succès, c'est une qualification certaine que s'octroient là les joueurs de Léo Cullen. Trois matchs joués et 15 points pris, c'est un sans faute pour eux. La défaite sur tapis vert les laisse tout de même derrière le Racing 92 et ses 19 points pris sur 20 possibles.