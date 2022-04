Trois jours avant la réception de l'Ulster, en huitième de finale aller de Champions Cup, le Stade toulousain doit composer avec un effectif dans lequel figurent plusieurs joueurs incertains, au premier rang desquels le talonneur et capitaine Julien Marchand. Ce dernier, forfait de dernière minute samedi dernier à Castres en raison d'une douleur à un mollet, n'a toujours pas repris l'entraînement. A l'heure où nous écrivons ces lignes, sa participation contre les Nord-Irlandais semble très compromise même si rien n'est encore acté. Surtout, il y aura un match retour le week-end suivant à Belfast, ce qui peut pousser le staff à ne prendre aucun risque dans la gestion de ses hommes touchés.

Par ailleurs, les troisième ligne Alban Placines et Selevasio Tolofua sont également ménagés depuis le déplacement au CO et incertains pour samedi. L'ancien Biarrot souffre des cervicales quand son partenaire ne s'est pas senti bien à Pierre-Fabre quelques minutes après son entrée en jeu, ce qui l'a obligé à ressortir du terrain. La gêne étant toujours présente, il est pour l'instant demeuré aux soins. Une décision sera prise en fin de semaine pour les deux joueurs.

Jelonch lui aussi disponible

De son côté, l'autre talonneur international Peato Mauvaka était préservé lors de l'entraînement de mardi. Mais c'était par pure précaution, par rapport à la fatigue accumulée ces récentes semaines. Le Calédonien devrait bien postuler pour samedi. Autre très bonne nouvelle : le retour du trois-quarts centre Pita Ahki. Le Néo-Zélandais, qui n'a plus joué depuis le 5 février à Perpignan et avait été opéré du genou droit dans la foulée, avait progressivement repris la course, jusqu'à réintégrer les séances collectives. Cette fois, il est bel et bien disponible, et voilà qui pourrait renforcer une ligne d'attaque désormais orpheline de Santiago Chocobares.

Blessé à un genou, même si les nouvelles sont rassurantes le concernant par rapport à ce qui était craint, le centre argentin ne sera pas apte samedi. Enfin, le troisième ligne international Anthony Jelonch est lui aussi de retour. Victime d'une alerte musculaire à une cuisse quelques jours après avoir réalisé le grand chelem avec le XV de France, il avait été laissé au repos. Il sera dans le groupe contre l'Ulster.