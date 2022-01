Clermont

Cette annonce est un coup dur supplémentaire pour l’ASM dans cette Champions Cup. Défaits par l’Ulster sur leur pelouse lors de leur entrée en lice, les Clermontois comptaient sur ce déplacement à Sale pour se relancer. Au final, ce sera un match nul 0-0 qui ne fait les affaires des joueurs de Jono Gibbes. Avec ces deux points, ils sont aujourd’hui neuvièmes de la poule 4 avec trois petits points. Ils sont donc en-dehors du top 8, synonyme de qualification pour les huitièmes de finale.

Champions Cup - Arthur Iturria (Clermont) face à l'UlsterIcon Sport

Bordeaux-Bègles

Même problème que les Auvergnats pour l’UBB. La deuxième journée était l’occasion d’effacer le revers subi à la maison face aux Tigers de Leicester. Au final, ce sont deux points acquis face aux Scarlets qui les laissent loin des premières places. Ce mardi, les protégés de Christophe Urios sont septièmes de la poule B. Avec trois points, ils font pour l’instant partie des qualifiés pour les phases finales. Sans aucun doute, ils tenteront de s’imposer avec le bonus offensif ce week-end face aux Gallois pour s’offrir un bon bol d’air.

La Rochelle

Les Rochelais avaient eux remporté leur première rencontre face à Glasgow (20-13). Quatre points dans la poche auxquels s’ajoutent donc les deux points attribués par les instances de l’EPCR sur la pelouse de Bath. Avec six unités au compteur, les Maritimes passent quatrièmes de leur poule et sont idéalement placés pour se qualifier. Les plus négatifs pourront dire que les coéquipiers de Grégory Alldritt auraient pu espérer mieux qu’un match nul chez la lanterne rouge du championnat d’Angleterre… Ils auront l’occasion de se "venger" ce samedi à Deflandre face à ces mêmes Anglais.

Toulouse

Vainqueur avec le bonus offensif de Cardiff pour leur entrée en lice, les Toulousains comptaient sur la réception des Wasps pour faire le plein de points ! Ils devront s'en contenter de deux. Maigre consolation pour les champions en titre qui se replacent à la quatrième position de la poule B avec ce 0-0. Avec deux points de retard sur le trio de tête, Antoine Dupont et ses coéquipiers ne devront pas se louper pour rester dans le top 4 et avoir l’avantage du terrain en huitièmes de finale.

Ugo Mola - Stade toulousainIcon Sport

Stade français

La donne est toute autre pour les Parisiens. Après une première lourde défaite sur la pelouse du Connacht, les soldats roses n’étaient pas forcément favoris au moment de recevoir les Bears de Bristol. Deux unités bienvenues donc pour les joueurs de Gonzalo Quesada qui leur permettent de revenir à hauteur du Castres olympique avec deux points au compteur. Malgré tout, les Parisiens sont hors du top 8 de la poule B.

La bonne affaire pour le Racing 92, rien ne bouge pour le CO et le MHR

Pour ce qui est des autres clubs français, le Racing 92 fait la très bonne affaire. Les Franciliens sont en tête de la poule A après avoir remporté 28-0 leur deuxième rencontre sur tapis vert pour cause de cas de Covid-19 chez les Ospreys. Avec dix points, les Ciel et Blanc sont parfaitement bien placés pour recevoir le match retour de leur huitième de finale. Pour Montpellier, leur victoire acquise également sur tapis vert face au Leinster leur offre les portes du top 8 de la poule A. Mais le calendrier démentiel qui attend les Héraultais, à commencer par un déplacement chez les Leinstermen, pourrait avoir raison des envies de phases finales du MHR.

Pour le Castres Olympique, seul club français à avoir disputé ses deux matchs sur un terrain de rugby, la tâche s’annonce compliquée pour la qualification. Avec deux petits points, les Castrais ont obligatoirement besoin d’une victoire face au Munster ce vendredi pour espérer voir les phases finales. Loin d’être facile.

Le classement actualisé de la poule A :

1. Racing 92 : 10 pts

2. Ulster : 9 pts

3. Sale : 6 pts

4. La Rochelle : 6 pts

5. Exeter : 5 pts

6. Glasgow : 5 pts

7. Leinster : 5 pts

8. Montpellier : 5 pts

9. Clermont : 3 pts

10. Bath : 2 pts

11. Northampton : 1 pt

12. Ospreys : 0 pt

Poule B :

1. Harlequins : 9 pts

2. Munster : 9 pts

3. Leicester : 9 pts

4. Toulouse : 7 pts

5. Bristol : 7 pts

6. Connacht : 6 pts

7. Bordeaux-Bègles : 3 pts

8. Castres : 2 pts

9. Wasps : 2 pts

10. Stade français : 2 pts

11. Scarlets : 2 pts

12. Cardiff : 0 pt