À l'issue de la rencontre, l'entraîneur irlandais était forcément heureux et s'est quelque peu laissé aller en zone mixte : "Je pense que c'est hyper important de pouvoir célébrer ce titre comme il se doit. Nous avons un gros match à disputer dimanche prochain mais on ne vas pas trop y penser pour le moment. Jusqu'à minimum mercredi, nous allons savouré ! Tous comme les Irlandais, les Français aiment bien boire, donc on va bien fêter tout ça."

Si on comprend bien, les Maritimes ne pourraient retrouver les terrains qu'à partir de jeudi ! Pour rappel, La Rochelle joue un match très important dans la course au top 6 sur la pelouse de Lyon. En cas de lourde défaite, les coéquipiers de Grégory Alldritt risquent de louper la phase finale de championnat. Le programme va être chargé durant toute la semaine côté Rochelais !