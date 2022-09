L'instance organisatrice de la Champions Cup et de la Challenge Cup, l'EPCR, a annoncé ce jeudi le "renouvellement des accords avec ses partenaires diffuseurs de longue date, beIN Sports et France Télévisions, sur la retransmission de la Champions Cup et de la Challenge Cup en France pour les quatre prochaines saisons".

Ainsi, dans un schéma similaire à celui qu'on retrouvait ces dernières saisons, beIN Sports diffusera "toutes les rencontres de Champions Cup de la phase de poules et de la phase éliminatoire, ainsi qu'une sélection de matchs de Challenge Cup, pour quatre saisons supplémentaires, soit jusqu'à la fin de l'édition 2025-26". France Télévisions aura droit à deux grandes affiches de Champions Cup, toutes deux diffusées sur France 2, tandis que France 3 retransmettra un match de Challenge Cup par week-end.