Le match aller du Stade toulousain se jouera au Stadium de Toulouse. À noter que si des matchs se joueront le vendredi, aucun club français n'est concerné. Par contre, Clermont et Montpellier recevront leur premier match le dimanche, et le Racing 92 affrontera le Stade français le dimanche lors de la rencontre retour. Les dates des quarts de finale sont aussi connues, puisqu'ils se joueront, lors d'un match simple, le week-end du 7 et 8 mai. Les demi-finales auront lieu le 14 et 15 mai et la grande finale à Marseille sera jouée le 28 mai à 17h45.

Retrouvez le calendrier complet :

Huitièmes de finale aller

Vendredi 8 avril

Connacht - Leinster, (21h) sur beIN SPORTS

Samedi 9 avril

Sale Sharks - Bristol Bears, (14h) sur beIN SPORTS

Union Bordeaux-Bègles - Stade Rochelais, (14h) sur beIN SPORTS

Stade Toulousain - Ulster Rugby, (16h15) beIN SPORTS et France 2

Exeter Chiefs - Munster Rugby, (18h30) sur beIN SPORTS

Stade Francais Paris - Racing 92, (18h30) sur beIN SPORTS

Dimanche 10 avril

Montpellier Hérault Rugby - Harlequins, (14h) sur beIN

ASM Clermont Auvergne - Leicester Tigers, (16h15) sur beIN SPORTS / France 2

Huitièmes de finale retour

Vendredi 15 avril

Leinster Rugby - Connacht Rugby, (18h30) sur beIN SPORTS

Bristol Bears - Sale Sharks, (21h) sur beIN SPORTS

Samedi 16 avril

Harlequins - Montpellier Hérault Rugby, (13h30) sur beIN SPORTS

Munster Rugby - Exeter Chiefs, (16h) sur beIN SPORTS

Stade Rochelais - Union Bordeaux-Bégles, (16h) sur France 2 / beIN SPORTS

Leicester Tigers - ASM Clermont Auvergne, (18h30) sur beIN SPORTS / France 4

Ulster Rugby - Stade Toulousain, (21h) sur beIN SPORTS

Dimanche 17 avril

Racing 92 - Stade Francais Paris, (16h30) sur beIN SPORTS

Quarts de finale (6/7/8 mai)

Le club le mieux classé lors des phases de poules reçoit

QF 1: Racing 92 ou Stade Francais - Bristol Bears ou Sale Sharks

QF 2: Harlequins ou Montpellier - Stade Rochelais ou Bordeaux-Bègles

QF 3: Ulster ou Stade Toulousain - Munster ou Exeter Chiefs

QF 4: Leicester Tigers ou Clermont - Leinster ou Connacht

Demi-finales (13/14/15 mai)

Le club le mieux classé lors des phases de poules reçoit

DF 1: Gagnant QF 1 - Gagnant QF 2

DF 2: Gagnant QF 3 - Gagnant QF 4

Finale

28 mai au Stade Vélodrome, Marseille (17h45)