Lors du huitième de finale aller contre l’Ulster, il avait déjà montré une rage incroyable, qui en avait fait un des pionniers de la révolte de fin de match, et ce n’est pas un hasard si c’est lui qui avait inscrit l’essai de l’espoir à deux minutes du terme. Samedi soir, à Belfast, il fut étincelant. Quel match de patron du numéro 10 du XV de France ! Si son équipe, menéé 6-10 après vingt minutes de jeu et donc mal embarquée après avoir perdu de six points une semaine auparavant, a encore fait souffler le vent de la rébellion, elle le doit en grande partie à son chef d’orchestre. Il fut tout simplement exceptionnel sur le premier essai toulousain : sur la ligne médiane, Ntamack recevait le ballon et semblait partir vers l’extérieur, avant de redresser brusquement sa course. Il prenait alors un premier intervalle pour déchirer le rideau de l’Ulster. Il battait trois adversaires au total puis remettait à son intérieur à Antoine Dupont qui servait ensuite Thomas Ramos.

Champions Cup - Romain Ntamack (Stade toulousain)Icon Sport

Quatre minutes plus tard, « NTK » se chargeait lui-même d’aplatir le deuxième essai après une interception sur une passe du talonneur adverse (qui en dit long de sa lecture du jeu) et d’une course de soixante mètres. Le champion d’Europe était alors sur la bonne voie, grâce à son guide. Globalement excellent en défense et plutôt précieux dans l’occupation au pied, Ntamack ayant souvent trouvé une longueur suffisamment confortable pour faire respirer les siens, l’intéressé a livré une partition XXL. Surtout, il l’a fait dans un rendez-vous couperet. La marque des grands.