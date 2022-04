Que représente cet essai inscrit en fin de match qui vous ramène à six points de l’Ulster ?

Il est important, surtout vu cette formule d’aller-retour. Nous sommes revenus à six points et avons failli faire encore mieux sur la fin. C’est important sur le plan comptable mais aussi au niveau de l’état d’esprit de l’équipe, d’aller chercher ça alors qu’on fait quasiment tout le match à quatorze contre quinze. Cela montre la qualité du groupe.

Vous attendiez-vous à cette adversité ?

Oui, on savait que l’Ulster était un gros de cette compétition. Jouer avec un joueur de moins, cela ne facilite pas les choses. Malgré ça, nous n’avons pas démérité, au contraire. Nous avons su mettre nos adversaires en difficulté beaucoup de fois et avons eu du mal à concrétiser. Eux ont été plus pragmatiques et cliniques. Avec moins d’occasions, ils ont marqué plus de points.

On a l’impression que rien ne vous a souri sur cette rencontre…

Cela ne s’est pas joué à grand-chose. Des rebonds à pas grand-chose, des jeux au pied directs en touche à pas grand-chose, un essai refusé pour pas grand-chose. On n’a pas à rougir de ce que l’on a fait. Il n’y a pas de regret sur ce qu’on a produit. Il faut être fier de ce match et ne pas baisser les bras.

Le match retour était-il présent dans vos têtes à la fin ? Avez-vous par exemple hésité à tenter une pénalité pour prendre trois points ?

On a parlé de goal-average mais c’est toujours mieux un essai qu’une pénalité. C’est ce qu’on voulait tous et on ne s’est même pas posé la question. On se sentait capables de le faire. On aurait même pu marquer plus de points.

Et vous tapez vite la transformation pour aller chercher la victoire derrière…

Oui, ce qu’on n’était pas très loin de parvenir à faire. On croit en nous. Quand on provoque les choses, ça nous sourit. En relançant de nos 22 mètres, on a quasiment fini dans leur en-but.

La semaine passée, vous aviez réclamé de tous augmenter le curseur. Êtes-vous satisfait sur ce point ?

Oui, dans le volume de jeu et ce qu’on a proposé, c’est peut-être un de nos meilleurs matchs de la saison. C’est toujours dur à dire car, si on ne marque pas l’essai à la fin, on termine à 26-13 et le score n’est pas parlant de ce côté-là. Mais il y avait des intentions, on a tenté des choses, on a joué dans la même direction. C’est déjà positif.

Quel regard portez-vous sur le match retour la semaine prochaine ?

Tout est possible. Je pense que nous sommes capables de tout et on l’a vu sur ce match. Mais, quand tu perds de six points à l’aller à domicile, ce sera évidemment difficile. Eux perdent très peu de matchs à la maison. On sait le défi qui nous attend.