Le constat : il faisait bon jouer à l'extérieur

Tout avait commencé par la victoire du Leinster, vendredi soir, sur la pelouse du Connacht. Rien d'exceptionnel se disait-on alors, même si cela reste une performance. Mais ce samedi, tout est passé à un autre niveau : La Rochelle s'est imposée à Bordeaux, Bristol sur la pelouse de Sale, l'Ulster à Toulouse et le Racing 92 au Stade français. Au final, seul Exeter a su résister à domicile face au Munster, dans une rencontre tendue (13-8) en ce samedi de Champions Cup.

Champions Cup - Le Racing 92 d'Ibrahim Diallo s'est imposé sur la pelouse du Stade françaisIcon Sport

Cette statistique peut donc paraître surprenante, puisqu'on sait forcément le lourd avantage qu'est celui de jouer un match de rugby devant son public. Mais quand on y regarde de plus près, une certaine forme de logique ressort de ces résultats. Malgré les péripéties de la phase qualificative, il ne faut pas oublier que les équipes qui recevaient ce match aller sont celles qui étaient le moins bien classées en poules. Ce sont donc les clubs ayant performé en début de saison dans la compétition qui l'ont emporté ce samedi. Rien de moins logique, non ? Ce dimanche après-midi, Montpellier et Clermont devront donc doublement se méfier, avant de recevoir les Harlequins et Leicester...

La performance : Baloucoune a vu triple

Rares sont ceux qui peuvent se targuer de s'être imposés sur la pelouse de ce Stade toulousain-là, fort de ses internationaux. Mais pourtant, c'est bien ce qu'a réussi à faire l'Ulster ce samedi. La province Nord-Irlandaise a profité de sa supériorité numérique pour gagner (20-26) et prendre l'avantage dans la double confrontation face aux Toulousains. Elle a aussi pu compter sur un Robert Baloucoune des (très) grands jours.

L'ailier, dont la dernière réalisation fait polémique, a tout simplement planté trois essais à Ernest-Wallon et a porté son équipe. Issu du Seven, il a démontré toutes ses qualités physiques, notamment une vitesse assez folle. Cette vitesse lui a d'ailleurs aussi bien permis de faire des différences offensivement, que de contrôler défensivement. Mathis Lebel n'a, par exemple, jamais su déborder sur son aile. Une grande performance.

La surprise: des Rochelais finalement intouchables

La victoire rochelaise n'est, en soit, pas une surprise. Déjà vainqueur de l'Union Bordeaux-Bègles la semaine dernière à Chaban-Delmas, les hommes d'un Ronan O'Gara suspendu étaient de nouveau sur le terrain bordelais ce samedi. Mais contrairement à la semaine dernière, il n'y a eu aucun suspense. Alors qu'on attendait beaucoup de ces Bordelo-Bèglais revanchards, les locaux ont tout simplement manqué de caractère, de fraîcheur et de créativité pour s'en sortir face à ces Rochelais-là.

, les Maritimes n'ont fait qu'une bouchée des Girondins en se montrant bien plus réalistes en attaque mais aussi infernaux sur les zones de rucks. En très grande forme, les Rochelais se sont assurés un large succès (13-31) et ont pris une très grosse option en vue de la qualification pour les quarts de finale.

Le tweet : hors-jeu ou pas hors-jeu, telle est la question

Cette action n'a pas fini de faire parler en Haute-Garonne. Alors qu'ils revenaient dans le match, les Toulousain ont été cueillis par une interception assassine et un essai de Robert Baloucoune, à la 67e minute. Mais en direct, difficile de cerner si l'ailier irlandais était derrière le pied du dernier participant au ruck au moment où Antoine Dupont amorçait sa passe sautée. L'action a alors fait débat, que ce soit dans les tribunes ou sur les réseaux sociaux. Y avait-il hors-jeu sur cette action décisive ? L'énigme n'est toujours pas élucidée, mais certains angles de l'action sont ressortis sur Twitter.

La question : êtes-vous surpris par ces victoires à l'extérieur ?

Comme mentionné plus haut, la majorité des matchs ont donné lieu à des victoires en faveur des équipes visiteuses. Un véritables surprises ou une logique respectée selon-vous ?