Les cris de colère d'Ugo Mola ont eu de quoi interpeller. Le manager toulousain ne cessait de montrer l'écran géant à l'arbitre central de la rencontre, Wayne Barnes. L'homme fort du staff haut-garonnais signalait tout simplement la position du marqueur d'essai de l'Ulster, Robert Baloucoune.

Petite remise dans le contexte. À quatorze depuis la dixième minute, le Stade toulousain court après le score à l'heure de jeu, 19-13 pour l'Ulster. À la 67ème minute, Toulouse attaque dans le camp adverse et s'approche des vingt-mètres irlandais. Après quelques rucks rudement disputés, Antoine Dupont décide de jouer à sa gauche. Problème, la fusée de l'Ulster, Robert Baloucoune avait tout vu. Déjà auteur d'un doublé, l'international irlandais monte en pointe et intercepte le ballon. Un petit regard vers l'arbitre au cas où, et il n'a plus qu'à allonger la foulée pour aller goûter pour la troisième fois de l'après-midi à l'en-but du Stade toulousain. En direct, Baloucoune paraissait en avance sur la ligne de défense de l'Ulster, mais était-il réellement hors-jeu ?

Rien d'évident après analyse...

On va être honnête, il est très difficile de donner une réponse claire quant à une potentielle position illicite de Robert Baloucoune. Dans un premier-temps, c'est le comportement de l'ailier qui peut intriguer. En avance sur ses défenseurs, il fait tout de même l'effort pour se replacer et se remettre en jeu. Et cela ne va pas forcément plaire aux supporters toulousains, mais il semble bien que le replacement de Robert Baloucoune lui permette de pouvoir monter en flèche et intercepter le ballon. On vous laisse juger sur image arrêtée (la capture d'écran est prise au moment où Antoine Dupont lève le ballon).

Robert Baloucoune semble partir en jeu.Other Agency

À l'issue de la rencontre, Antoine Dupont, malheureux sur l'action, s'est exprimé sur cette cruelle interception : "Bien évidemment que l'on espérait qu'il y ait hors-jeu, mais l'arbitre n'est pas revenu sur sa décision. C'est très limite sincèrement, mais si je n'allonge pas la passe, il n'y a pas interception. Je préfère retenir la réaction du groupe après cet essai encaissé."