Kolbe est-il inarrêtable ? « Contre lui, vous ne pouvez pas faire grand-chose »

Pendant la semaine précédant la rencontre, le coach de l'Ulster Dan McFarland avait pourtant prévenu : « Que pouvez-vous faire quand vous vous trouvez en un-contre-un face à Cheslin Kolbe ? Pas grand-chose. Contre lui, vous ne pouvez pas faire grand-chose... » Plus que du fatalisme, c'était de stratégie que McFarland parlait alors. « De notre côté, il faudra surtout faire en sorte que ces situations de un-contre-un n'arrivent pas. Que jamais un de nos défenseurs se retrouve sur le fil, isolé en bout de ligne face à Kolbe. C'est ce qui nous était malheureusement arrivé la dernière fois. » Plus qu'un marquage individuel, c'est bien d'un système de défense collective qu'il était alors question avec, pour cible, l'ailier springbok aux appuis de feu (27 ans, 14 sélections).

Deux ballons exploitables, deux essais...

Échaudés par le dernier quart de finale, le 20 septembre dernier quand Kolbe inscrivait les deux premiers essais de son équipe sur des crochets intérieurs, en bout de ligne, les Ulstermen avaient cette fois presque réussit leur coup. Ce vendredi dans leur Kingspan stadium – ex-Ravenhill – inviolé depuis deux ans, ce sont eux qui ont le plus souvent isolé Kolbe sur son aile, plaçant face à lui deux ou trois défenseurs. Mais le talent du Springbok est tel que, de miettes, il fait un festin. « Parfois, je me surprends. J'ai l'impression que mon corps prend le contrôle » s'étonnait le joueur après le match.

S'il a été le plus souvent sous l'éteignoir, Kolbe a malgré tout inscrit deux essais superbes, sur les deux seules situations de un-contre-un qu'il eut à exploiter. Diabolique et décisif, déjà, deux semaines après son retour de blessure fce à Agen et alors critiqué par son entraîneur, Ugo Mola. « Cheslin a rejoué vingt minutes ce soir, et vous l'avez vu, il avait vraiment besoin de jouer à la vue de sa prestation. Il faut arrêter de le voir comme un soleil. C'est bien beau les statuts, mais dans le sport de haut niveau, ils sont remis en cause chaque week-end. Cheslin est un joueur exceptionnel, mais les minutes qu'il a eues aujourd'hui étaient importantes pour qu'il se remette dans le bain. » Dans le bain, il y est bel et bien, de retour. Et à nouveau étincelant. « Vous trouvez des compilations de lui avec beaucoup de très, très bons défenseurs et plaqueurs que Kolbe a fait passer pour des juniors. Je peux vous assurer que cette liste de défenseurs va continuer de grandir » disait encore MacFarland, pendant la semaine. Prémonitoire.