Une affiche Toulouse-Munster cela rappelle forcément le quart de finale de la saison dernière. Les coéquipiers d’Antoine Dupont étaient venus s’imposer à l’Aviva Stadium… par le biais des tirs au but. Mais dans l’histoire de la coupe d’Europe c’est une affiche qui a été disputée à maintes reprises. Au total, la province irlandaise et les Rouges & Noirs se sont affrontés huit fois, pour un bilan neutre, quatre victoires chacun.

La première confrontation entre les deux écuries remonte à la deuxième édition de la coupe d’Europe, appelée alors à l’époque H Cup. Le Munster avait affronté le club de la Ville rose, le 3 novembre 1996, pour la première fois de son histoire. Un match qui est resté dans les mémoires car c’est à ce jour, la plus large défaite du Munster en Coupe d’Europe. Le champion d’Europe en titre s’était à l’époque largement imposé dans son stade d’Ernest-Wallon sur le score de 60-19.

Si Toulouse s’était aussi imposé en demi-finale de la compétition (13-12) en 2003, avant de remporter un deuxième trophée européen, le Munster a longtemps été supérieur entre 2000 et 2017. Un premier lors de la demi-finale en 2000, et une victoire 31-25. Le second en finale cette fois-ci, et une victoire 16-13, lors de l’édition 2007-2008.

Champions Cup - Le Munster de Doug Howlett a remporté la H Cup 2008, contre Toulouse au Millénium de CardiffIcon Sport

Puis s’en sont suivies deux lourdes défaites du club de la ville rose. Battus lourdement 47-23 à Limerick en quart de finale de H Cup, en 2014, les Toulousains avaient de nouveau essuyé un revers cuisant en 2017. Toujours à Thomond Park les hommes de Thierry Dusautoir s’étaient alors inclinés en quart de finale de la désormais Champions Cup sur un score net et sans bavure 41-16.

Mais le club de Didier Lacroix, a depuis rééquilibré ce ratio et s’est imposé sur les deux dernières confrontations. En 2021 dans l’enceinte irlandaise, privé de son public pour raisons sanitaires, le Stade toulousain était venu s’imposer 33-40 en huitième finale. Puis la saison passée, Toulouse s’était qualifié en demi-finale à l’Aviva Stadium. Une place dans le dernier carré acquise après une séance de tirs au but remportés par les joueurs d’Ugo Mola.

Des toulousains attendus

Les Irlandais restent donc sur deux défaites consécutives contre les Toulousains. Qui plus est, deux défaites sur le sol irlandais. Mais si les deux dernières rencontres se sont déroulées soient à huis clos, soit loin de l’antre du Munster, cette fois si le club le plus titré d’Europe va devoir affronter l’enfer de Thomond Park et son public. Une ambiance qu’il faudra appréhender selon Antoine Dupont "il va falloir l’appréhender. On sait la valeur que peut avoir le seizième homme dans ce stade mythique et vu le contexte qu’on entretient avec cette équipe sur la scène européenne, on sait qu’ils seront prêts à nous recevoir."

Pour le talonneur Julien Marchand, ce groupe haut-garonnais va évoluer dans un environnement hostile : "Pour ce groupe ça va être la première fois dans ce stade particulier, avec ce public et ça change beaucoup de choses. On s’attend à jouer dans un environnement très hostile."

Le manager toulousain Ugo Mola lui a évoqué des "rencontres d’un engagement extrême" contre les Munstermen ces deux dernières années et s’attend une nouvelle fois à une rude bataille, face à des Irlandais "évidemment revanchards après l’issue des deux dernières confrontations."

Champions Cup - Romain Ntamack et les Toulousains avaient remporté la séance de tirs au but, les qualifiant en demi-finalIcon Sport

Les Toulousains se savent donc attendus par le public de la Red Army et comme l’explique Julien Marchand, ils sont prêts à livrer une grosse prestation loin de ses terres pour débuter au mieux cette nouvelle compétition. "Ils n’ont certainement pas oublié le match de la saison dernière, mais nous non plus. On sait qu’ils vont être revanchards. À nous désormais d’arriver le mieux préparé possible pour sortir un gros match et s’imposer d’entrée."

Cette neuvième confrontation s'annonce donc électrique au vu du passif de ces deux écuries sur la scène européenne. Le Munster a à cœur d’effacer les deux revers consécutifs à domicile. Toulouse de son côté veut faire un coup en ouverture, et faire tomber cette forteresse de Thomond Park.

Par Ghyslain Le Roy