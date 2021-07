Poule A :

Chapeau 1 : La Rochelle (FRA), Exeter (ANG), Leinster (IRL).

Chapeau 2 : Racing 92 (FRA), Sale Sharks (ANG), Ulster (IRL).

Chapeau 3 : ASM Clermont (FRA), Northampton (ANG), Ospreys (PDG).

Chapeau 4 : Montpellier (FRA), Bath (ANG), Glasgow Warriors (ECO).

Poule B :

Chapeau 1 : Toulouse (FRA), Harlequins (ANG), Munster (IRL).

Chapeau 2 : Bordeaux-Bègles (FRA), Bristol Bears (ANG), Connacht (IRL).

Chapeau 3 : Stade français (FRA), Leicester (ANG), Scarlets (PDG).

Chapeau 4 : Castres (FRA), Wasps (ANG), Cardiff Blues (PDG).

Les confrontations des clubs français :

Les champions d'Europe en titre toulousains affronteront donc les Wasps (ANG) et les Cardiff Blues (PDG). Finaliste malheureux de la dernière édition, le Stade rochelais devra d'abord dominer Bath (ANG) et les Glasgow Warriors (ECO) avant de penser à retrouver la finale.

Le Racing 92 , souvent passé à deux doigts de remporter le trophée ces dernières années, se mesurera quant à lui aux Northampton Saints (ANG) et aux Ospreys (PDG). De son côte, l'Union Bordeaux-Bègles , demi-finaliste la saison passée, trouvera d'abord sur son chemin les Leicester Tigers (ANG) et les Scarlets (PDG).

Notons également que l'ASM Clermont sera opposée aux Sale Sharks (ANG) et à l'Ulster (IRL). En revanche, presque sans surprise, les équipes françaises suivantes ont tiré de gros morceaux. Le Stade français affrontera par exemple les Bristol Bears, premiers de la dernière phase régulière de Premiership, ainsi que les accrocheurs Irlandais du Connacht.

Enfin, Castres se mesurera aux Harlequins, champions d'Angleterre, et aux toujours très dangereux Munstermen (IRL), alors que Montpellier a touché le pire lot possible, avec les Exeter Chiefs (ANG) et le Leinster (IRL), deux favoris au titre final.

Et voici le calendrier de cette édition 2021-2022 :

Pour la Challenge Cup 2021-2022 :

Nous avons contacté l'EPCR, et voici leur réponse : "Des discussions sont actuellement en cours dans le cadre du nouvel accord d’actionnaires de l’EPCR, afin de finaliser le format de la Challenge Cup pour la saison 2021/2022 et celle de la Champions Cup et Challenge Cup pour les saisons futures. Tous les détails seront annoncés en temps voulu."