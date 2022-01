"Je comprends fort bien le courroux de Didier Lacroix après l’annulation de son match et la victoire donnée à Cardiff, d’autant plus que cela s’ajoute à l’annulation de son match contre les Wasps et surtout contre le Stade Français en TOP 14 sur décision de la LNR dans des conditions très controversées qu’il n’a pas manquées de dénoncer. Au final, cela fait beaucoup et le président du Stade Toulousain a sans doute de bonnes raisons d’être en colère.

J’ai aussi noté la forte prise de position contre la décision de l’EPCR à propos du match de Toulouse de son ancien président et désormais Président de la LNR René Bouscatel. C’est bien mais quelqu’un s’est-il offusqué lorsque Montpellier avait pris 5 points contre le Leinster dans des conditions me semble-t-il assez similaires ? Donc tout ceci est un peu difficile à suivre. Et personne ne s’attardera sur le fait que le Stade Français et Montpellier se sont qualifiés, sans obtenir plus de points terrain que le Castres Olympique, mais à la faveur des points acquis sur le papier contre Bristol et le Leinster, deux des favoris de la compétition…. Au final, il y a une telle part de hasard dans ce classement que sa valeur est à peu près similaire à celle d’un tirage au sort des 1/8 ème de finale !”

Le président du CO conclut son billet en expliquant que son équipe sortira grandie de cette épreuve pour retourner au combat en Top 14 : "La frustration doit nous servir. Notre groupe est en phase de formation et il va se projeter avec beaucoup d’appétit sur le Top 14." Voilà qui est dit !