Premier match en Champion's Cup et titulaire. Maxime Lamothe a pris du galon, cette année. À 22 ans, il a retrouvé sur la pelouse de Northampton, ses coéquipiers de l'équipe minimes et Crabos du CABBG, Jules Gimbert et Matthieu Jalibert. De quoi vraiment apprécier ces 80 minutes en terre anglaise : "On a fait plusieurs années ensemble et cela fait plaisir de voir que ce week-end, on a été aligné tous les 3." Si Matthieu a éclaté au grand jour depuis plus de 2 ans, Maxime, champion du monde junior avec Jules Gimbert et Cameron Woki en 2018, a patienté durant 2 saisons derrière les deux talonneurs internationaux de l'UBB, Clément Maynadier et Adrien Pélissié. Aussi, partir une année en prêt à Bayonne, semblait la solution idéale pour gagner du temps de jeu et progresser. Pari réussi : "Je pense que cela a été très très bénéfique pour moi. J'en suis très fier. D'abord parce que j'ai passé une année formidable là-bas. C'était incroyable et deuxièmement parce que je sens que j'ai plus confiance en mon rugby, j'ai plus confiance en moi, sur les bases du poste. Cela m'aide beaucoup pour enchaîner sur une saison comme celle-là avec l'UBB." Sous la férule de deux talonneurs, Yannick Bru et Joël Rey, Max gagne en maîtrise, en précision, double son temps de jeu. "Ils m'ont énormément aidé sur les bases du poste. Que ce soit sur la touche, sur la mêlée, ils m'ont toujours donné de bons conseils. Ils m'ont aussi fait confiance l'an dernier pour me faire jouer. Et je les remercie encore." Joël Rey ne tarissait pas d'éloge sur son joueur. "Les talonneurs mobiles et très bons dans les duels comme Maxime, j’adore ça !" déclarait-il à Rugbyrama l'année dernière. Max pouvait revenir alors regonflé à bloc à l'UBB avec désormais la certitude qu'il a le niveau.

"Un gamin qui a du gaz, capable de porter les ballons"

Son manager actuel, lui aussi ancien talonneur, porte sur lui, un regard positif. "Je le connaissais moins. Je l'avais beaucoup vu avec les espoirs avant que j'arrive. Il n'était pas là l'année dernière", explique Christophe Urios. "Il a eu du mal sur le début de la reprise, il était en difficulté. Il avait besoin de savoir comment on travaillait, comment s'intégrer dans notre façon de fonctionner. Il a mis un peu de temps. Je pense qu'aujourd'hui, il est bien. Je l'avais trouvé très très bon à Montpellier. Il nous a montré, à l'image de ce week-end, qu'il était capable d'enchaîner. Je ne le connaissais pas trop sur ses capacités de défense, de combat, de travail. Je voyais un gamin qui avait du gaz, capable de porter les ballons." Car Maxime avec son 1,83 m et ses 106 kilos, outre ses qualités de vitesse, ne laisse pas sa part aux chiens dans les rucks et au placage. Il est revenu des rives de l'Adour, plus fort en mêlée, plus précis au lancer et diablement efficace en défense, avec l'envie de ferrailler dur. "Finalement, là, où il me surprend le plus, c'est sur le combat", poursuit Christophe Urios. "Il avait besoin de progresser aussi, sur le leadership de mêlée. Il est en train de le faire. Comme Jules Gimbert, il a envie de progresser. J'adore les mecs comme ça."

"Un petit d'ici"

Bon signe pour Max. Car ce Bordelais, passé sous le maillot à damier en minimes 2e année, en provenance du club de Pessac Rugby, dans la périphérie de Bordeaux, a de l'ambition : "Je suis arrivé à cette intersaison à l'UBB avec l'envie de jouer et de devenir meilleur." Et le manager de l'Union, l'aide fortement dans cette progression : "Pour qualifier Christophe Urios, je dirais l'exigence du haut-niveau. Il faut tout le temps être au top pour être bon. Il faut travailler, travailler, cravacher. Il emmène cet esprit de gagnant, de compétiteur, qu'il possède et qu'il transmet à toute l'équipe." Max s'inscrit désormais pleinement dans le turn-over et la concurrence à ce poste. Quand on lui indique que les jeunes joueurs sont de plus en plus présents à l'UBB, il préfère souligner le "plaisir de jouer avec ses amis avec lesquels on a joué en minimes, en Crabos et en Espoirs. Cela fait plaisir de se suivre." Et Christophe Urios sait combien cet ancrage local est important : "Si on prend Jules, et Max, ce sont des petits d'ici. Dans un club, quand tu veux gagner des matchs, inscrire une culture, développer une identité de club, cela passe par les jeunes. Eux, ils ont fait toutes leurs armes, ici, dans les équipes de jeunes et c'est important aujourd'hui que cela soit valorisé avec les pros. Ils veulent participer à l'aventure, jouer parce qu'ils sont de Bordeaux, tout simplement."

Confirmer

Même si le stade Moga a bien changé, les supporters les plus anciens, doivent s'enorgueillir de retrouver les petits du coin, au plus haut-niveau. Max a goûté aux joutes internationales en juniors. Dans la liste des champions du monde 2018, chez les gros, on retrouve Demba Bamba, Jean-Baptiste Gros, Hassane Kolingar. Au talon, le concurrent de Maxime était Guillaume Marchand. Tous ont goûté à l'équipe de France, la grande, la vraie. Maxime, lui, vient juste de confirmer. Quatre matchs en top 14, trois fois titulaires, un match de Champion's Cup. Le voici sur la bonne lancée. L'UBB lui fait confiance d'ailleurs, puisque le club lui avait signé un contrat de 3 ans en janvier dernier. Une belle marque de confiance. Il ne reste plus qu'à ferrailler. Avec deux gros clients : Clément Maynadier , "qui joue depuis des années au haut-niveau et qui a beaucoup d'expérience en mêlée" et Joseph Dweba "un impact player, qui adore porter le ballon, bon en défense". Une belle concurrence qui ne peut que faire progresser Max.