Avec cette victoire sur le terrain de l'Ulster et le bonus offensif à la clé, la soirée est-elle parfaite ?

Au vu de l'entame de match, on aurait tous signé pour cette fin-là. Elle est heureuse pour nous. C'est bien sûr parfait au niveau du score mais il y a beaucoup, et trop, de choses à rectifier. Trop d'erreurs, de fautes. On va essayer de les gommer pour les semaines à venir.

Avez-vous eu peur après l'entame ratée que vous évoquez, et ces douze points de retard ?

Pas peur, car on sait très bien qu'on a des ressources et qu'on arrive à revenir. Il y a eu d'autres matchs où ce n'était pas bien parti et où on a su rectifier le tir. Mais je n'étais peut-être pas serein.

Comment êtes-vous parvenu à remettre les choses dans l'ordre ?

Il y a eu un bon état d'esprit et, sur la mêlée, on a heureusement réussi à obtenir des pénalités. Cela nous a permis de continuer à espérer. Puis on marque ces essais avec Cheslin (Kolbe), avec Toto (Dupont) qui nous font revenir au score. On a pu y croire.

C'est une force d'avoir de tels talents offensifs dans votre effectif...

Bien évidemment. Quand tu te relèves d'une mêlée et que tu vois Antoine déjà derrière la ligne, je peux vous dire que tu es heureux et que ça aide. C'est pareil pour Cheslin qui se fait ses essais. Mais il ne faut pas oublier le collectif car tout le monde a répondu présent. Ceux qui ont commencé et ceux qui sont entrés en jeu, car il y a eu un gros boulot des remplaçants, notamment le contre en touche sur la fin de rencontre qui aurait pu être décisif dans le mauvais sens pour nous.

Quel fut l'apport de certains très jeunes joueurs sortis du banc, qui ne connaissaient pas forcément cette compétition ?

Ils ont démontré qu'ils étaient au niveau et cela ne date pas d'aujourd'hui, car certains jouent en Top 14 depuis quelques temps. Dans le groupe, on a une entière confiance en eux. Il n'y a pas de jeunes ou de vieux durant la semaine. Sur ce point, personne n'a de crainte.

Avez-vous vite senti que vous preniez le dessus en mêlée ?

Ce secteur nous a permis de nous remettre dans le bain et d'y rester surtout. On ne va pas s'emballer car, d'un week-end à l'autre, tout peut vite changer là-dessus et basculer. Puis, il n'y a pas eu que ça. Je pense aussi à notre bonne défense. Mais on a fait preuve de trop d'indiscipline.

Les conditions seront-elles donc idéales pour recevoir Exeter, champion d'Europe en titre, le week-end prochain ?

On va s'accrocher, faire une bonne semaine de préparation qui sera un peu plus longue que celle qu'on vient de vivre. On va tâcher de régler tous ces petits détails. On a connu quelques soucis en touche et je répète qu'on doit être beaucoup plus disciplinés, faire moins de fautes. On s'est fait punir là-dessus. On est dans leur camp, on prend une pénalité. On recule, on prend une autre pénalité. On recule encore. Puis un maul porté et ils marquent. Ils se sont nourris de nos erreurs. On veut faire une très belle prestation contre Exeter, pour le club et pour les gens qui ne peuvent pas venir au match.